У вас є кілька старих валіз, які шкода викинути? То перетворіть їх на унікальні меблі та предмети декору. Ловіть ідеї!

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Бар

Щоб справити на гостей приємне враження, досить подати з красивого бару хороше вино або коньяк. В пригоді вам стане стара непотрібна валіза. Піднесіть валізу з напоєм, ваші гості будуть вражені.



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Квіткове кашпо

Валізу можна перетворити у квіткове кашпо. Згодиться навіть найбільш "вінтажна", тобто вбита. На дно покладіть плівку, на плівку – керамзит. Пересадіть рослини з горщиків, проміжки заповнивши землею.



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Органайзер для дрібниць

Проблему, де зберігати дрібнички можна вирішити за допомогою валізи. Перегородки можна зробити з фанери або щільного картону. Тепер на питання "де лежить нитка..." завжди є відповідь: "у валізі!".



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Лежак для кота

Для щастя коту потрібно так мало – смачний корм, зручний лежак і люблячий господар. Розділіть валізу на дві половинки, прикріпіть до однієї половинці ніжки, укладіть на дно саму м'яку подушку. Лежак готовий! Запрошуйте кота!



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Хочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із Soplica – і ваш вечір буде теплим та невимушеним.

Будиночок для ляльки

Стара валіза може стати кращим другом маленьких принцес, чиї ляльки так потребують будиночків. Не позбавляйте ляльок такої потрібної та багатофункціональної нерухомості!



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Тумбочка

Тумбочкою може бути що завгодно. Валіза з цією роллю теж справляється непогано. А всередині можна зберігати найпікантніші подробиці свого особистого життя.



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Журнальний стіл

Великогабаритна валіза ефектно виглядає у вітальні в якості журнального або чайного столу. Ніжки можна підібрати в меблевому або відпиляти у старої табуретки.



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М'які меблі

Розкрийте валізу і зміцніть її дно жорсткою основою з ДСП. Залишайте м'яку сидушку з поролону, оббитого тканиною або навіть шкірою. Покладіть подушку на дно, а конструкцію поставте на ніжки.



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Шафка до ванної кімнати

Валіза – готова база для шафки до ванної. Знизу можна закріпити висувну полицю для дрібниць, а основний відсік розділити на кілька частин полицями. Якщо кришка валізи має непрезентабельний вигляд, задекоруйте її дзеркалом.



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