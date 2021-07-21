У вас есть несколько старых чемоданов, которые жаль выбросить? Так превратите их в уникальную мебель и предметы декора. Ловите идеи!

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Бар

Чтобы произвести на гостей приятное впечатление, достаточно подать с красивого бара хорошее вино или коньяк. В помощь вам пригодится старый ненужный чемодан. Поднесите чемодан с напитком, ваши гости будут поражены.

Бар
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Цветочное кашпо

Чемодан можно превратить в цветочное кашпо. Пригодится даже самый "винтажный", то есть убитый. На дно положите пленку, на пленку – керамзит. Пересадите растения из горшков, промежутки заполнив землей.

Квіткове кашпо
Фото pinterest

Органайзер для мелочей

Проблему, где хранить безделушки можно решить с помощью чемодана. Перегородки можно сделать из фанеры или плотного картона. Теперь на вопрос "где лежит нить ..." всегда есть ответ: "в чемодане!".

Органайзер для дрібниць
Фото pinterest

Лежак для кота

Для счастья коту нужно так мало – вкусный корм, удобный лежак и любящий хозяин. Разделите чемодан на две половинки, прикрепите к одной половинке ножки, уложите на дно самую мягкую подушку. Лежак готов! Приглашайте кота!

Лежак для кота
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Домик для куклы

Старый чемодан может стать лучшим другом маленьких принцесс, чьи куклы так нуждаются домиках. Не лишайте кукол такой нужной и многофункциональной недвижимости!

Будиночок для ляльки
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Тумбочка

Тумбочкой может быть что угодно. Чемодан с этой ролью тоже справляется неплохо. А внутри можно хранить самые пикантные подробности своей личной жизни.

Тумбочка
Фото pinterest

Журнальный столик

Крупногабаритный чемодан эффектно смотрится в гостиной в качестве журнального или чайного стола. Ножки можно подобрать в мебельном или отпилить от старой табуретки.

Журнальний стіл
Фото pinterest

Мягкая мебель

Раскройте чемодан и укрепите его дно жесткой основой из ДСП. Оставьте мягкую сидушку из поролона, обитого тканью или даже кожей. Положите подушку на дно, а конструкцию поставьте на ножки.

М'які меблі
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Шкафчик в ванную комнату

Чемодан – готовая база для шкафчика в ванную. Снизу можно закрепить выдвижную полку для мелочей, а основной отсек разделить на несколько частей полками. Если крышка чемодана выглядит непрезентабельно, задекорируйте ее зеркалом.

Валіз у шафі
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