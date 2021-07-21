У вас есть несколько старых чемоданов, которые жаль выбросить? Так превратите их в уникальную мебель и предметы декора. Ловите идеи!

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Бар

Чтобы произвести на гостей приятное впечатление, достаточно подать с красивого бара хорошее вино или коньяк. В помощь вам пригодится старый ненужный чемодан. Поднесите чемодан с напитком, ваши гости будут поражены.



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Цветочное кашпо

Чемодан можно превратить в цветочное кашпо. Пригодится даже самый "винтажный", то есть убитый. На дно положите пленку, на пленку – керамзит. Пересадите растения из горшков, промежутки заполнив землей.



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Органайзер для мелочей

Проблему, где хранить безделушки можно решить с помощью чемодана. Перегородки можно сделать из фанеры или плотного картона. Теперь на вопрос "где лежит нить ..." всегда есть ответ: "в чемодане!".



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Лежак для кота

Для счастья коту нужно так мало – вкусный корм, удобный лежак и любящий хозяин. Разделите чемодан на две половинки, прикрепите к одной половинке ножки, уложите на дно самую мягкую подушку. Лежак готов! Приглашайте кота!



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Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.

Домик для куклы

Старый чемодан может стать лучшим другом маленьких принцесс, чьи куклы так нуждаются домиках. Не лишайте кукол такой нужной и многофункциональной недвижимости!



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Тумбочка

Тумбочкой может быть что угодно. Чемодан с этой ролью тоже справляется неплохо. А внутри можно хранить самые пикантные подробности своей личной жизни.



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Журнальный столик

Крупногабаритный чемодан эффектно смотрится в гостиной в качестве журнального или чайного стола. Ножки можно подобрать в мебельном или отпилить от старой табуретки.



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Мягкая мебель

Раскройте чемодан и укрепите его дно жесткой основой из ДСП. Оставьте мягкую сидушку из поролона, обитого тканью или даже кожей. Положите подушку на дно, а конструкцию поставьте на ножки.





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Шкафчик в ванную комнату

Чемодан – готовая база для шкафчика в ванную. Снизу можно закрепить выдвижную полку для мелочей, а основной отсек разделить на несколько частей полками. Если крышка чемодана выглядит непрезентабельно, задекорируйте ее зеркалом.



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