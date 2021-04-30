Некоторые вещи настолько продуманы, что трудно поверить в их существование. Другие наоборот - довольно примитивные, но заставляют задуматься, почему это не придумали сотни лет назад.
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Горшки для комнатных растений
Они имеют так называемый "язык", благодаря которому растение получит воду из любых емкостей. Очень оригинально и мило смотрится, потому дополнит любой интерьер.
Фото noveltystreet
Укрытия для бездомных
Оно не пропускает холод и не горит. Понравится людям без определенного места жительства или для бездомных животных.
Фото teepr
Оригинальный ночник
Идеально подойдет для детской комнаты. Состоит из основы и шариков, которые светятся. Ребенок в любое время может взять шарик с собой в туалет. Особенно полезная вещь для детей, которые боятся темноты. Кроме этого такая вещь понравится взрослым, ведь она имеет уникальный дизайн.
Фото standard
Фартук для сбора яиц
Фото ponichka
Кнопки лифта, которые нужно нажимать ногами (особенно актуально в период пандемии)
Фото what.sapp.ir
Кровать для кота с тоннелем
Фото teepr
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Чашка для кофе, которую можно складывать
Универсальная, практичная, очень удобная.
Фото teepr
Подушка для тех, кто не может обойтись без очков
Фото amazon
Устройство для герметичного "закрывания" упаковок
Фото thefashionball
Многоразовая термобутылка, которая не занимает много места
Фото kickstarter