Некоторые вещи настолько продуманы, что трудно поверить в их существование. Другие наоборот - довольно примитивные, но заставляют задуматься, почему это не придумали сотни лет назад.

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Горшки для комнатных растений

Они имеют так называемый "язык", благодаря которому растение получит воду из любых емкостей. Очень оригинально и мило смотрится, потому дополнит любой интерьер.

Фото noveltystreet

Укрытия для бездомных

Оно не пропускает холод и не горит. Понравится людям без определенного места жительства или для бездомных животных.

Фото teepr

Оригинальный ночник

Идеально подойдет для детской комнаты. Состоит из основы и шариков, которые светятся. Ребенок в любое время может взять шарик с собой в туалет. Особенно полезная вещь для детей, которые боятся темноты. Кроме этого такая вещь понравится взрослым, ведь она имеет уникальный дизайн.

Фото standard

Фартук для сбора яиц

Фото ponichka

Кнопки лифта, которые нужно нажимать ногами (особенно актуально в период пандемии)

Фото what.sapp.ir

Кровать для кота с тоннелем

Фото teepr

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Чашка для кофе, которую можно складывать

Универсальная, практичная, очень удобная.

Фото teepr

Подушка для тех, кто не может обойтись без очков

Фото amazon

Устройство для герметичного "закрывания" упаковок

Фото thefashionball

Многоразовая термобутылка, которая не занимает много места

Фото kickstarter