Виклик дня: спортсмен показав 30-секундну вправу на ікри, яка під силу не кожному

Тренування ікр любителі фітнесу часто просто навіть не вносять у свій план занять, але й цим м'язам потрібно регулярно приділяти увагу. Пропонуємо почати не з цілого комплексу вправ, а хоча б з однієї, на яку ви потратите не більше як пів хвилини. Проте і її виконати не так просто, як здається на перший погляд.

Боєць з Канади Жорж Сен-П'єр, який у минулому був дворазовим чемпіон UFC у напівсередній вазі, показав ефективну вправу для литкових м'язів. Хоч і на її виконання йде усього 30 секунд, зробити до кінця бодай один підхід вдається не кожному. Тож гайда перевіряти витривалість своїх ікр і заодно прокачувати їх.

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Як виконати 30-секундну вправу для прокачування ікр

Встаньте так, щоб великі пальці ніг торкалися, а п'яти були приблизно за 2 сантиметри одна від одної. Підніміться навшпиньки і зафіксуйтеся у такому положенні на 30 секунд.

Переваги вправи на ікри

Завдяки тренуванню з власною вагою, м'язи не перенавантажуються та не перекачуються. Разом з тим ікри завжди будуть у тонусі.

Одночасно з пропрацюванням ікр, ви удосконалюєте почуття рівноваги, балансуючи на кінчиках пальців.

Аби утримати рівновагу, оберіть перед очима точку і сконцентруйтеся на ній. Не забувайте стежити за диханням, воно має бути рівним та глибоким.

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Як швидко можна накачати ікри

Якщо йти до мети потрібно "з нуля", то за 4 – 6 місяців тренувань ви уже помітите хороші результати. Але не забувайте, що секрет успіху у регулярних заняттях та різноманітності вправ.

Текст публікації Жоржа Сен-П'єра:

Виклик тижня! Чи зможете ви зробити це протягом 30 секунд?