Виклик дня: спортсмен показав 30-секундну вправу на ікри, яка під силу не кожному
Джерело:інстаграм Жоржа Сен-П'єра
Тренування ікр любителі фітнесу часто просто навіть не вносять у свій план занять, але й цим м'язам потрібно регулярно приділяти увагу. Пропонуємо почати не з цілого комплексу вправ, а хоча б з однієї, на яку ви потратите не більше як пів хвилини. Проте і її виконати не так просто, як здається на перший погляд.
Боєць з Канади Жорж Сен-П'єр, який у минулому був дворазовим чемпіон UFC у напівсередній вазі, показав ефективну вправу для литкових м'язів. Хоч і на її виконання йде усього 30 секунд, зробити до кінця бодай один підхід вдається не кожному. Тож гайда перевіряти витривалість своїх ікр і заодно прокачувати їх.
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Як виконати 30-секундну вправу для прокачування ікр
- Встаньте так, щоб великі пальці ніг торкалися, а п'яти були приблизно за 2 сантиметри одна від одної.
- Підніміться навшпиньки і зафіксуйтеся у такому положенні на 30 секунд.
Переваги вправи на ікри
- Завдяки тренуванню з власною вагою, м'язи не перенавантажуються та не перекачуються. Разом з тим ікри завжди будуть у тонусі.
- Одночасно з пропрацюванням ікр, ви удосконалюєте почуття рівноваги, балансуючи на кінчиках пальців.
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Як швидко можна накачати ікри
Якщо йти до мети потрібно "з нуля", то за 4 – 6 місяців тренувань ви уже помітите хороші результати. Але не забувайте, що секрет успіху у регулярних заняттях та різноманітності вправ.
Текст публікації Жоржа Сен-П'єра:
Виклик тижня! Чи зможете ви зробити це протягом 30 секунд?