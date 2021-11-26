Боец из Канады Жорж Сен-Пьер, который в прошлом был двукратным чемпионом UFC в полусреднем весе, показал эффективное упражнение для икроножных мышц. Хотя и на его выполнение уходит всего 30 секунд, сделать до конца хотя бы один подход удается не каждому. Айда проверять выносливость своих икр и заодно прокачивать их.

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Как выполнить 30-секундное упражнение для прокачки икр

Встаньте так, чтобы большие пальцы ног касались, а пятки были примерно в 2 сантиметрах друг от друга. Поднимитесь на цыпочках и зафиксируйтесь в таком положении на 30 секунд.

Совет от спортсмена. Чтобы удержать равновесие, выберите перед глазами точку и сконцентрируйтесь на ней. Не забывайте следить за дыханием, оно должно быть ровным и глубоким.

Преимущества упражнения на икры

Благодаря тренировке с собственным весом, мышцы не перегружаются и не перекачиваются. Вместе с тем икры всегда будут в тонусе.

Одновременно с проработкой икр, вы усовершенствуете чувство равновесия, балансируя на кончиках пальцев.

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Как быстро можно накачать икры

Если идти к цели нужно с нуля, то за 4 – 6 месяцев тренировок вы уже заметите хорошие результаты. Но не забывайте, что секрет успеха в регулярных занятиях и разнообразии упражнений.

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