Боец из Канады Жорж Сен-Пьер, который в прошлом был двукратным чемпионом UFC в полусреднем весе, показал эффективное упражнение для икроножных мышц. Хотя и на его выполнение уходит всего 30 секунд, сделать до конца хотя бы один подход удается не каждому. Айда проверять выносливость своих икр и заодно прокачивать их.
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Как выполнить 30-секундное упражнение для прокачки икр
- Встаньте так, чтобы большие пальцы ног касались, а пятки были примерно в 2 сантиметрах друг от друга.
- Поднимитесь на цыпочках и зафиксируйтесь в таком положении на 30 секунд.
Преимущества упражнения на икры
- Благодаря тренировке с собственным весом, мышцы не перегружаются и не перекачиваются. Вместе с тем икры всегда будут в тонусе.
- Одновременно с проработкой икр, вы усовершенствуете чувство равновесия, балансируя на кончиках пальцев.
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Как быстро можно накачать икры
Если идти к цели нужно с нуля, то за 4 – 6 месяцев тренировок вы уже заметите хорошие результаты. Но не забывайте, что секрет успеха в регулярных занятиях и разнообразии упражнений.
Текст публикации Жоржа Сен-Пьера:
Вызов недели! Сможете ли вы сделать это в течение 30 секунд?