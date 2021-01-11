Кожен з нас у дитинстві будував халабуди зі стільців, подушок і ковдр, тобто з усіх підручних матеріалів. Тому пропонуємо вам зануритись знову в дитинство та змайструвати вігвам разом із малюком. Поради та цікаві ідеї – читайте в матеріалі.

Ваші діти будуть в захваті не тільки від результату, а й від процесу створення, пише Samotuzhky.

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Що потрібно для вігваму?

Купіть тканину розміром 315 на 137 сантиметрів, яка витримає дитячі ігри.

4 дерев'яні круглі палиці. Їх діаметр – від 2 до 2,5 сантиметрів, а довжина не менше 150 сантиметрів. Палиці можна замінити пластиковими трубами.

Міцна мотузка для фіксації верхівок.

Стрічка або тасьма для вхідних втулок.

Різний декор для вігвама.



Модель для того, щоб зробити вігвам / Фото samotuzhky

Як зробити вігвам для дитини: дивіться відеоінструкцію

Креативні ідеї

Вігвам може бути з віконечком або без.

Може бути різнокольоровим або однотонним. Якщо ж тканина дозволяє, то можна розмалювати вігвам так, як хоче дитина.

Також можна пришити всередині чи ззовні кишеньку для дрібних іграшок.

Декорації можуть бути дуже різними, які оберуть діти.

Ідеї для вігвама / Фото pinterest / samotuzhky