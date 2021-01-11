Вігвам власними руками для дітей: майстер-клас – відео
Кожен з нас у дитинстві будував халабуди зі стільців, подушок і ковдр, тобто з усіх підручних матеріалів. Тому пропонуємо вам зануритись знову в дитинство та змайструвати вігвам разом із малюком. Поради та цікаві ідеї – читайте в матеріалі.
Ваші діти будуть в захваті не тільки від результату, а й від процесу створення, пише Samotuzhky.
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Що потрібно для вігваму?
- Купіть тканину розміром 315 на 137 сантиметрів, яка витримає дитячі ігри.
- 4 дерев'яні круглі палиці. Їх діаметр – від 2 до 2,5 сантиметрів, а довжина не менше 150 сантиметрів. Палиці можна замінити пластиковими трубами.
- Міцна мотузка для фіксації верхівок.
- Стрічка або тасьма для вхідних втулок.
- Різний декор для вігвама.
Модель для того, щоб зробити вігвам / Фото samotuzhky
Як зробити вігвам для дитини: дивіться відеоінструкцію
Креативні ідеї
- Вігвам може бути з віконечком або без.
- Може бути різнокольоровим або однотонним. Якщо ж тканина дозволяє, то можна розмалювати вігвам так, як хоче дитина.
- Також можна пришити всередині чи ззовні кишеньку для дрібних іграшок.
- Декорації можуть бути дуже різними, які оберуть діти.
Ідеї для вігвама / Фото pinterest / samotuzhky
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