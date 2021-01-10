Музичний інструмент став вам непотрібний або він був зіпсутий? Як використати старий барабан, гітару та навіть фортепіано з користю – читайте в матеріалі.

Видання Samotuzhky зібрало для вас цікаві ідеї, які допоможуть перетворити старий інструмент у корисну річ в інтер'єрі.

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Лампа з кларнета

Стандартний кларнет має приблизно 66 сантиметрів, тому з нього можна зробити лампу для спальні, наприклад.



Цікава лампа з кларнета / Фото samotuzhky

Духовий інструмент, як підсилювач

Підставка для телефона, яка ще й ідеально підсилює звук!



Нестандартний підсилювач звуку / Фото samotuzhky

Оригінальний абажур для люстри

Міцне кріплення та стара барабанна стійка – унікальний абажур готовий.



Абажур з барабанної стійки / Фото samotuzhky

Барабан, щоб зберігати вино

Старий барабан можна переробити під стійку для пляшок вина.



Вино можна тримати навіть в барабані / Фото samotuzhky

Барабанна стійка, як полички для книг

І лампу, і навіть полички для книжок можна зробити зі старих барабанів.



Барабан для книжок / Фото samotuzhky

Оригінальна тумба



Тумба з барабана / Фото samotuzhky

Гітару можна використати, як поличку

З гітари може вийти чудова декоративна поличка для рослин або для іншого неважкого декору.



Декор з гітари / Фото samotuzhky

Головка рифу – ідеальні гачки

Головки рифу від старих гітар можна використати для того, щоб зробити гачки для речей.



Головки рифу, як гачки/ Фото samotuzhky

Фортепіано для книжок

Фортепіано доволі великий інструмент, але з нього можна змайструвати цікаві полички для книг або фото.



Фортепіано для книжок, фото та ваз / Фото samotuzhky

Крім того, ви маєте декілька варіантів його положення. Головне, щоб кріплення було міцним і надійним.



Фортепіано замість поличок / Фото samotuzhky