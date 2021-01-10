Старий музичний інструмент, як предмет інтер'єру: креативні рішення
Музичний інструмент став вам непотрібний або він був зіпсутий? Як використати старий барабан, гітару та навіть фортепіано з користю – читайте в матеріалі.
Видання Samotuzhky зібрало для вас цікаві ідеї, які допоможуть перетворити старий інструмент у корисну річ в інтер'єрі.
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Лампа з кларнета
Стандартний кларнет має приблизно 66 сантиметрів, тому з нього можна зробити лампу для спальні, наприклад.
Цікава лампа з кларнета / Фото samotuzhky
Духовий інструмент, як підсилювач
Підставка для телефона, яка ще й ідеально підсилює звук!
Нестандартний підсилювач звуку / Фото samotuzhky
Оригінальний абажур для люстри
Міцне кріплення та стара барабанна стійка – унікальний абажур готовий.
Абажур з барабанної стійки / Фото samotuzhky
Барабан, щоб зберігати вино
Старий барабан можна переробити під стійку для пляшок вина.
Вино можна тримати навіть в барабані / Фото samotuzhky
Барабанна стійка, як полички для книг
І лампу, і навіть полички для книжок можна зробити зі старих барабанів.
Барабан для книжок / Фото samotuzhky
Оригінальна тумба
Тумба з барабана / Фото samotuzhky
Гітару можна використати, як поличку
З гітари може вийти чудова декоративна поличка для рослин або для іншого неважкого декору.
Декор з гітари / Фото samotuzhky
Головка рифу – ідеальні гачки
Головки рифу від старих гітар можна використати для того, щоб зробити гачки для речей.
Головки рифу, як гачки/ Фото samotuzhky
Фортепіано для книжок
Фортепіано доволі великий інструмент, але з нього можна змайструвати цікаві полички для книг або фото.
Фортепіано для книжок, фото та ваз / Фото samotuzhky
Крім того, ви маєте декілька варіантів його положення. Головне, щоб кріплення було міцним і надійним.
Фортепіано замість поличок / Фото samotuzhky
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