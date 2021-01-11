Вигвам собственными руками для детей: мастер-класс – видео
Каждый из нас в детстве строил шалаш из стульев, подушек и одеял, то есть из всех подручных материалов. Поэтому предлагаем вам окунуться снова в детство и смастерить вигвам вместе с малышом. Советы и интересные идеи – читайте в материале.
Ваши дети будут в восторге не только от результата, но и от процесса создания, пишет Samotuzhky.
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Что нужно для вигвама?
- Купите ткань размером 315 на 137 сантиметров, которая выдержит детские игры.
- 4 деревянные круглые палки. Их диаметр – от 2 до 2,5 сантиметров, а длина не менее 150 сантиметров. Палки можно заменить пластиковыми трубами.
- Прочная веревка для фиксации верхушек.
- Лента или тесьма для входных втулок.
- Различный декор для вигвама.
Модель для того, чтобы сделать вигвам / Фото samotuzhky
Как сделать вигвам для ребенка: смотрите видеоинструкцию
Креативные идеи
- Вигвам может быть с окошком или без.
- Может быть разноцветным или однотонным. Если же ткань позволяет, то можно разрисовать вигвам так, как хочет ребенок.
- Также можно пришить внутри или снаружи карман для мелких игрушек.
- Декорации могут быть очень разными, которые выберут дети.
Идеи для вигвама / Фото pinterest / samotuzhky
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