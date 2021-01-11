Каждый из нас в детстве строил шалаш из стульев, подушек и одеял, то есть из всех подручных материалов. Поэтому предлагаем вам окунуться снова в детство и смастерить вигвам вместе с малышом. Советы и интересные идеи – читайте в материале.

Ваши дети будут в восторге не только от результата, но и от процесса создания, пишет Samotuzhky. Интересно Старый музыкальный инструмент, как предмет интерьера: креативные решения Что нужно для вигвама? Купите ткань размером 315 на 137 сантиметров, которая выдержит детские игры.

4 деревянные круглые палки. Их диаметр – от 2 до 2,5 сантиметров, а длина не менее 150 сантиметров. Палки можно заменить пластиковыми трубами.

Прочная веревка для фиксации верхушек.

Лента или тесьма для входных втулок.

Различный декор для вигвама. Модель для того, чтобы сделать вигвам / Фото samotuzhky Как сделать вигвам для ребенка: смотрите видеоинструкцию Креативные идеи Вигвам может быть с окошком или без.

Может быть разноцветным или однотонным. Если же ткань позволяет, то можно разрисовать вигвам так, как хочет ребенок.

Также можно пришить внутри или снаружи карман для мелких игрушек.

Декорации могут быть очень разными, которые выберут дети. Идеи для вигвама / Фото pinterest / samotuzhky