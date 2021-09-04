Виглядають, як кубики пресу: пекарня у Тайвані креативно упаковує низьковуглеводні булочки

Створити якісний продукт це лише пів справи, важливо також подати товар так, щоб його дійсно хотіли купити. У цьому сенсі пекарню з Тайваню можна вважати чемпіоном з маркетингу.

Там випікають булочки з низьким вмістом вуглеводів, а потім запаковують їх у коробки, які нагадують чийсь ідеальний прес. На креативній упаковці є ілюстрація джинсів, а рука підіймає футболку, щоб продемонструвати шість булочних кубиків.

Читайте також Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися чоловікам: відповідь фітнес-інструкторів

Натхнення для тренувань

Такі низьковуглеводні булочки щонайменше хочеться сфотографувати, кажуть відвідувачі пекарні Wu Pao Chun у місті Гаосюн.



Булочки запаковують у спеціальні коробки / Фото Manna Chu

Натомість самі виробники переконують, що такий хліб абсолютно не шкодить талії, адже містить на 40% менше цукру та має багато клітковини. Перекусити ними буде натхненням для тренувань і нарощування м’язів живота. Зберігати булочки у магазині рекомендують лише 2 дні при кімнатній температурі та 7 – при заморожуванні.



Булочні кубики пресу / Фото Wu Pao Chun

Відома мережа пекарень