Виглядають, як кубики пресу: пекарня у Тайвані креативно упаковує низьковуглеводні булочки
Джерело:My Modern Met
Створити якісний продукт це лише пів справи, важливо також подати товар так, щоб його дійсно хотіли купити. У цьому сенсі пекарню з Тайваню можна вважати чемпіоном з маркетингу.
Там випікають булочки з низьким вмістом вуглеводів, а потім запаковують їх у коробки, які нагадують чийсь ідеальний прес. На креативній упаковці є ілюстрація джинсів, а рука підіймає футболку, щоб продемонструвати шість булочних кубиків.
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Натхнення для тренувань
Такі низьковуглеводні булочки щонайменше хочеться сфотографувати, кажуть відвідувачі пекарні Wu Pao Chun у місті Гаосюн.
Булочки запаковують у спеціальні коробки / Фото Manna Chu
Натомість самі виробники переконують, що такий хліб абсолютно не шкодить талії, адже містить на 40% менше цукру та має багато клітковини. Перекусити ними буде натхненням для тренувань і нарощування м’язів живота. Зберігати булочки у магазині рекомендують лише 2 дні при кімнатній температурі та 7 – при заморожуванні.
Булочні кубики пресу / Фото Wu Pao Chun
Відома мережа пекарень
- Wu Pao Chun – це відома у Тайвані мережа пекарень.
- Її засновником є шеф-кухар, який був першим тайванцем, що переміг у всесвітньому конкурсі пекарів. Змагання проходили у 2010 році в Парижі.
- Пекарні Wu Pao Chun мають широкий асортимент хлібобулочних виробів, які коштують трохи дорожче, ніж ті, що пропонують інші виробники.
- У мережі декларують, що усі їхні продукти виготовлені з високоякісних та екологічно чистих продуктів.
- Ще однією особливістю є те, що кожна пекарня має своє унікальне меню і купити щось з нього можна тільки в цьому відділенні.