Там выпекают булочки с низким содержанием углеводов, а затем упаковывают их в коробки, которые напоминают чей-то идеальный пресс. На креативной упаковке есть иллюстрация джинсов, а рука поднимает футболку, чтобы продемонстрировать шесть булочных кубиков.

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Вдохновение для тренировок

Такие низкоуглеводные булочки по меньшей мере хочется сфотографировать, говорят посетители пекарни Wu Pao Chun в городе Гаосюн.



Булочки упаковывают в специальные коробки / Фото Manna Chu

В то же время сами производители убеждают, что такой хлеб абсолютно не вредит талии, ведь содержит на 40% меньше сахара и имеет много клетчатки. Перекусить ими будет вдохновением для тренировок и наращивания мышц живота. Хранить булочки в магазине рекомендуют только 2 дня при комнатной температуре и 7 – при заморозке.



Булочные кубики пресса / Фото Wu Pao Chun

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