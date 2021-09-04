Там выпекают булочки с низким содержанием углеводов, а затем упаковывают их в коробки, которые напоминают чей-то идеальный пресс. На креативной упаковке есть иллюстрация джинсов, а рука поднимает футболку, чтобы продемонстрировать шесть булочных кубиков.
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Вдохновение для тренировок
Такие низкоуглеводные булочки по меньшей мере хочется сфотографировать, говорят посетители пекарни Wu Pao Chun в городе Гаосюн.
Булочки упаковывают в специальные коробки / Фото Manna Chu
В то же время сами производители убеждают, что такой хлеб абсолютно не вредит талии, ведь содержит на 40% меньше сахара и имеет много клетчатки. Перекусить ими будет вдохновением для тренировок и наращивания мышц живота. Хранить булочки в магазине рекомендуют только 2 дня при комнатной температуре и 7 – при заморозке.
Булочные кубики пресса / Фото Wu Pao Chun
Известная сеть пекарен
- Wu Pao Chun – это известная в Тайване сеть пекарен.
- Ее основателем является шеф-повар, который был первым тайванцем, что победил во всемирном конкурсе пекарей. Соревнования проходили в 2010 году в Париже.
- Пекарни Wu Pao Chun имеют широкий ассортимент хлебобулочных изделий, которые стоят немного дороже, чем те, что предлагают другие производители.
- В сети декларируют, что все их продукты изготовлены из высококачественных и экологически чистых продуктов.
- Еще одной особенностью является то, что каждая пекарня имеет свое уникальное меню и купить что-то из него можно только в этом отделении.