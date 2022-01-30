Спа-процедури до того ж – чудова ідея для романтичного вечора. Вдома вам ніхто не завадить, і ви зможете сповна насолоджуватися товариством один одного. То як створити спа-центр вдома – читайте в матеріалі.

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Поприбирайте у своїх майбутніх спа-зонах

Добре почистьте ванну і впорядкуйте полиці. Приготуйте чисті рушники і, якщо можливо, прогрійте їх. Для цього повісьте їх на теплий обігрівач або покладіть в сушильну машину. Найкраще підігріти рушники безпосередньо перед спа-процедурою.

Професійні салони зазвичай мають кілька спа-зон. Удома ви також можете використовувати більше кімнат, ніж просто ванну кімнату. У спальні, наприклад, можна облаштувати кімнату для відпочинку і масажу. Приготуйте халати, в які можна закутатися після процедур.

Створіть відповідну атмосферу

Оберіть певний час та ввімкніть беззвучний режим на телефоні. Нехай ніхто вас не турбує під час цього особливого вечора.

Підготуйте музику зі звуками природи або просто список улюблених пісень. Запаліть декоративні свічки чи аромалампу. Для зняття стресу використовуйте лаванду, ромашку, кедр. Для тонізувального ефекту використовуйте м'яту і апельсин.



Створіть атмосферу відпочинку / Фото 5-Minute Crafts

Приготуйте закуски та напої

Багато спа-салонів пропонують напої та легкі закуски. Ви також можете приготувати невеликий фуршет для домашнього спа-центру. Наприклад, фруктовий сік, домашній лимонад і заспокійливий чай.

Серед закусок: печиво, легкі бутерброди, пластівці та фрукти. Покладіть їх на шафу у ванній кімнаті або принесіть невеликий столик з іншої кімнати.

Складіть список процедур

Складіть певний план із списком процедур на весь день та дотримуйтеся його. Наприклад, ви можете зробити:

манікюр і педикюр;

ванну з морською сіллю;

маску для шкіри голови;

маску для волосся;

зволожувальну або живильну маску для обличчя;

скраб для тіла з оліями або сухою щіткою;

обгортання тіла;

душ з ароматним скрабом для тіла;

масаж обличчя тощо.



Оберіть процедури для спа-дня / Фото 5-Minute Crafts

Виберіть відповідні косметичні засоби

Приготуйте косметичні засоби, які вам знадобляться під час вибраних процедур. Це можуть бути продукти та інструменти для манікюру та педикюру, різні маски. Вам також може знадобитися:

морська сіль, піна або бомбочка для ванни;

гель для душу;

олійка для масажу;

зволожувальні засоби для обличчя та тіла.

Приготуйте ванну

Наповніть ванну водою комфортної температури. Вона не повинна бути занадто гарячою або холодною. Оптимально, якщо шкіру злегка поколює від тепла на початку процедури.

Залежно від ваших уподобань, додайте морську сіль, піну для ванн, кілька крапель ефірної олії або просто розчиніть бомбочку для ванни.

Якщо ви готуєте спа-процедуру для себе і не хочете нудьгувати у ванні, то візьміть улюблений журнал чи книгу.



Для спа-центру обов'язково приготуйте ванну / Фото 5-Minute Crafts