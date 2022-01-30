Спа-процедуры к тому же – отличная идея для романтического вечера. Дома вам никто не помешает, и вы сможете полностью наслаждаться обществом друг друга. Как создать спа-центр дома – читайте в материале.

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Убирайте в своих будущих спа-зонах

Хорошо почистите ванную и уберите на полках . Приготовьте чистые полотенца и, по возможности, прогрейте их. Для этого повесьте их на теплый обогреватель или уложите в сушильную машину. Лучше всего подогреть полотенца непосредственно перед спа-процедурой.

Профессиональные салоны обычно имеют несколько спа-зон. Дома можно использовать больше комнат, чем просто ванную комнату. В спальне, к примеру, можно обустроить комнату для отдыха и массажа. Приготовьте халаты, которые можно закутаться после процедур.

Создайте подходящую атмосферу

Выберите время и включите беззвучный режим на телефоне. Пусть никто вас не беспокоит во время этого особенного вечера.

Подготовьте музыку со звуками природы или просто список любимых песен. Зажгите декоративные свечи или аромалампу. Для снятия стресса используйте лаванду, ромашку, кедр. Для тонизирующего эффекта используйте мяту и апельсин.



Создайте атмосферу отдыха / Фото 5-Minute Crafts

Приготовьте закуски и напитки

Многие спа-салоны предлагают напитки и легкие закуски. Также можно приготовить небольшой фуршет для домашнего спа. К примеру, фруктовый сок, домашний лимонад и успокаивающий чай.

Среди закусок: печенье, легкие бутерброды, хлопья и фрукты. Положите их на шкаф в ванной или принесите небольшой столик из другой комнаты.

Составьте список процедур

Составьте определенный план со списком процедур на весь день и соблюдайте его. Например, вы можете сделать:

маникюр и педикюр;

ванную с морской солью;

маску для кожи головы;

маску для волос;

увлажняющую или питательную маску для лица;

скраб для тела с маслами или сухой щеткой;

обертывание тела;

душ с ароматным скрабом для тела;

массаж лица и другое.



Выберите процедуры для спа-дня / Фото 5-Minute Crafts

Выберите подходящие косметические средства

Приготовьте косметические средства, которые пригодятся вам во время выбранных процедур. Это могут быть продукты и инструменты для маникюра и педикюра, разные маски. Вам также может понадобиться:

морская соль, пена или бомбочка для ванночки;

гель для душа;

масло для массажа;

увлажняющие средства для лица и тела.

Приготовьте ванну

Наполните ванную водой комфортной температуры. Она не должна быть слишком горячей или холодной. Оптимально, если кожу слегка покалит от тепла в начале процедуры.

В зависимости от ваших предпочтений добавьте морскую соль, пену для ванн, несколько капель эфирного масла или просто растворите бомбочку для ванны.

Если вы готовите спа-процедуру для себя и не хотите скучать в ванне, возьмите любимый журнал или книгу.