Відгадайте що на фото: 16 прикладів оптичних ілюзій

15:20

З появою смартфонів кількість фотографій зросла. Адже кожен хоче закарбувати не тільки пам'ятні моменти, але і щоденні. За останні роки у світі було зроблено близько 1,2 трлн фотографій, тобто по 160 знімків на кожного жителя Землі. І звичайно ця цифра постійно зростає.