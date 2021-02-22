Відгадайте що на фото: 16 прикладів оптичних ілюзій

22 лютого 2021 , 15:20
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Джерело:

reddit

З появою смартфонів кількість фотографій зросла. Адже кожен хоче закарбувати не тільки пам'ятні моменти, але і щоденні. За останні роки у світі було зроблено близько 1,2 трлн фотографій, тобто по 160 знімків на кожного жителя Землі. І звичайно ця цифра постійно зростає.

Досить часто саме щоденні фото виявляються цікавими та смішними. Тому ми вам пропонуємо добірку фотознімків, в яких ви зможете розбиратися секунд по 10, щоб зрозуміти в чому хитрість.

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Де його ноги, я майже їх не бачу!


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Він що тримає два м'ячі, а не один


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23 хвилини. Стільки часу мені знадобилося, щоб знайти свої окуляри


Фото reddit

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Якщо перевернути обличчя цього чоловіка, воно все одно буде схоже на іншу особу


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Скільки авокадо ви бачите?


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Моя сорочка ідеально підходить до квітів


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Це голова чи камінь?


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Квест: знайдіть в кімнаті крісло


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Ризотто з грибами приготовано спеціально під стільницю


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