Відгадайте що на фото: 16 прикладів оптичних ілюзій

Джерело:reddit
З появою смартфонів кількість фотографій зросла. Адже кожен хоче закарбувати не тільки пам'ятні моменти, але і щоденні. За останні роки у світі було зроблено близько 1,2 трлн фотографій, тобто по 160 знімків на кожного жителя Землі. І звичайно ця цифра постійно зростає.
Досить часто саме щоденні фото виявляються цікавими та смішними. Тому ми вам пропонуємо добірку фотознімків, в яких ви зможете розбиратися секунд по 10, щоб зрозуміти в чому хитрість.
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Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото imgur
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit