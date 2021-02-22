Відгадайте що на фото: 16 прикладів оптичних ілюзій
З появою смартфонів кількість фотографій зросла. Адже кожен хоче закарбувати не тільки пам'ятні моменти, але і щоденні. За останні роки у світі було зроблено близько 1,2 трлн фотографій, тобто по 160 знімків на кожного жителя Землі. І звичайно ця цифра постійно зростає.
Джерело:reddit
Досить часто саме щоденні фото виявляються цікавими та смішними. Тому ми вам пропонуємо добірку фотознімків, в яких ви зможете розбиратися секунд по 10, щоб зрозуміти в чому хитрість.
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Що це? Це кішка, качка чи лебідь?
Фото reddit
Де його ноги, я майже їх не бачу!
Фото reddit
Він що тримає два м'ячі, а не один
Фото reddit
Мій кіт ідеально підходить до джемпера
Фото reddit
23 хвилини. Стільки часу мені знадобилося, щоб знайти свої окуляри
Фото reddit
Кіт, який замаскувався під птицю
Фото reddit
Якщо перевернути обличчя цього чоловіка, воно все одно буде схоже на іншу особу
Фото reddit
Спочатку ви бачите людину, що біжить по снігу. А потім…
Фото reddit
Це дитинча щура, його звуть Мізинцем
Фото reddit
Скільки авокадо ви бачите?
Фото imgur
Моя сорочка ідеально підходить до квітів
Фото reddit
Здається, мою собаку неправильно зібрали
Фото reddit
Це голова чи камінь?
Фото reddit
Квест: знайдіть в кімнаті крісло
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Кого під що підбирали?
Фото reddit
Ризотто з грибами приготовано спеціально під стільницю
Фото reddit
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