З появою смартфонів кількість фотографій зросла. Адже кожен хоче закарбувати не тільки пам'ятні моменти, але і щоденні. За останні роки у світі було зроблено близько 1,2 трлн фотографій, тобто по 160 знімків на кожного жителя Землі. І звичайно ця цифра постійно зростає.

Досить часто саме щоденні фото виявляються цікавими та смішними. Тому ми вам пропонуємо добірку фотознімків, в яких ви зможете розбиратися секунд по 10, щоб зрозуміти в чому хитрість. Читайте також: Рентгенівські знімки, які здивували навіть лікарів: вражаючі фото Що це? Це кішка, качка чи лебідь?

Фото reddit Де його ноги, я майже їх не бачу!

Фото reddit Він що тримає два м'ячі, а не один

Фото reddit Мій кіт ідеально підходить до джемпера

Фото reddit 23 хвилини. Стільки часу мені знадобилося, щоб знайти свої окуляри

Фото reddit Кіт, який замаскувався під птицю

Фото reddit Якщо перевернути обличчя цього чоловіка, воно все одно буде схоже на іншу особу

Фото reddit Спочатку ви бачите людину, що біжить по снігу. А потім…

Фото reddit Це дитинча щура, його звуть Мізинцем

Фото reddit Скільки авокадо ви бачите?

Фото imgur Моя сорочка ідеально підходить до квітів

Фото reddit Здається, мою собаку неправильно зібрали

Фото reddit Це голова чи камінь?

Фото reddit Квест: знайдіть в кімнаті крісло

Фото reddit Кого під що підбирали?

Фото reddit Ризотто з грибами приготовано спеціально під стільницю

Фото reddit