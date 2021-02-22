Отгадайте что на фото: 16 примеров оптических иллюзий
С появлением смартфонов количество фотографий возросла. Ведь каждый хочет запечатлеть не только памятные моменты, но и ежедневные. За последние годы в мире было сделано около 12 трлн фотографий, то есть по 160 снимков на каждого жителя Земли. И конечно эта цифра продолжает расти.
Источник:reddit
Очень час то именно ежедневные фото оказываются самыми интересными и смешными. Поэтому мы вам предлагаем подборку фотоснимков, в которых вы сможете разбираться секунд по 10, чтобы понять в чем хитрость.
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Что это? Это кошка, утка или лебедь?
Фото reddit
Где его ноги, я почти их не вижу?
Фото reddit
Он держит два мяча, а не один
Фото reddit
Мой кот идеально подходит к джемперу
Фото reddit
23 минуты. Столько времени мне понадобилось, чтобы найти свои очки
Фото reddit
Кот, который замаскировался под птицу
Фото reddit
Если перевернуть лицо этого парня, оно все равно будет похоже на другое лицо
Фото reddit
Сначала вы видите человека, который бежит по снегу. А потом…
Фото reddit
Это детеныш крысы, его зовут Мизинцем
Фото reddit
Сколько авокадо вы видите?
Фото imgur
Моя рубашка идеально подходит к цветам
Фото reddit
Кажется, мою собаку неправильно собрали
Фото reddit
Это голова или камень?
Фото reddit
Квест: найдите в комнате кресло
Фото reddit
Кого под что подбирали?
Фото reddit
Ризотто с грибами приготовлено специально под столешницу
Фото reddit
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