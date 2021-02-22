С появлением смартфонов количество фотографий возросла. Ведь каждый хочет запечатлеть не только памятные моменты, но и ежедневные. За последние годы в мире было сделано около 12 трлн фотографий, то есть по 160 снимков на каждого жителя Земли. И конечно эта цифра продолжает расти.

Очень час то именно ежедневные фото оказываются самыми интересными и смешными. Поэтому мы вам предлагаем подборку фотоснимков, в которых вы сможете разбираться секунд по 10, чтобы понять в чем хитрость. Читайте также: Рентгеновские снимки, которые удивили даже врачей: впечатляющие фото Что это? Это кошка, утка или лебедь?

Фото reddit Где его ноги, я почти их не вижу?

Фото reddit Он держит два мяча, а не один

Фото reddit Мой кот идеально подходит к джемперу

Фото reddit 23 минуты. Столько времени мне понадобилось, чтобы найти свои очки

Фото reddit Кот, который замаскировался под птицу

Фото reddit Если перевернуть лицо этого парня, оно все равно будет похоже на другое лицо





Фото reddit Сначала вы видите человека, который бежит по снегу. А потом…

Фото reddit Это детеныш крысы, его зовут Мизинцем

Фото reddit Сколько авокадо вы видите?

Фото imgur Моя рубашка идеально подходит к цветам

Фото reddit Кажется, мою собаку неправильно собрали

Фото reddit Это голова или камень?

Фото reddit Квест: найдите в комнате кресло

Фото reddit Кого под что подбирали?

Фото reddit Ризотто с грибами приготовлено специально под столешницу

Фото reddit