Ви перестанете довіряти своїм очам: 7 випадків, коли оптична ілюзія перетворила людей у велетнів

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Джерело:

24 канал

Спустивши затвор камери у відповідний момент і при правильному ракурсі, можна навмисне або випадково спотворити фотографію. Іноді ілюзія "перетворює" людей в гігантів, які височіють над усім навколо.

Підібрали для вас знімки, переглянувши які, ви перестанете довіряти своїм очам. На всі ці кадри доведеться подивитися не один раз, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається.

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Крихітна дитина і її гігантський тато


Фото reddit

Гід зробив цей знімок групи туристів у Камбоджі


Фото reddit

Хлопчик дереться на старий гнилий пень, а виглядає це так, немов він гігант, який підіймається на гору


Фото reddit

На цьому знімку дівчина схожа на велетня


Фото buzzfeed

Він виглядає як величезний лижник посеред лісу. Насправді все це завдяки невдалому панорамному знімку


Фото reddit

Це фото робить друзів схожими на гігантів в лісі


Фото reddit

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Знімок, зроблений на пляжі в Мексиці


Фото boredpanda