Ви перестанете довіряти своїм очам: 7 випадків, коли оптична ілюзія перетворила людей у велетнів

Джерело:24 канал
Спустивши затвор камери у відповідний момент і при правильному ракурсі, можна навмисне або випадково спотворити фотографію. Іноді ілюзія "перетворює" людей в гігантів, які височіють над усім навколо.
Підібрали для вас знімки, переглянувши які, ви перестанете довіряти своїм очам. На всі ці кадри доведеться подивитися не один раз, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається.
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Фото reddit
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