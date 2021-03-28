Спустив затвор камеры в подходящий момент и при правильном ракурсе, можно умышленно или случайно исказить фотографию. Иногда иллюзия "превращает" людей в гигантов, которые возвышаются над всем вокруг.

Подобрали для вас снимки, просмотрев которые, вы перестанете доверять своим глазам. На все эти кадры придется посмотреть не один раз, чтобы понять, что вообще происходит. И еще 7 самых странных ресторанов McDonald's на планете: курьезные фото Крошечной ребенок и его гигантский папа

Фото reddit Гид сделал этот снимок группы туристов в Камбодже

Фото reddit Мальчик карабкается на старый гнилой пень, а выглядит это так, словно он гигант, который поднимается на гору

Фото reddit На этом снимке девушка похожа на гиганта

Фото buzzfeed Он выглядит как огромный лыжник посреди леса. На самом деле все это благодаря неудачному панорамному снимку

Фото reddit Это фото делает друзей похожими на гигантов в лесу

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Фото boredpanda