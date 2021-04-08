Ви неодмінно захочете їх побачити: 8 найвідоміших балансуючих скель

Від самого погляду на фото балансуючих скель починаєш тремтіти. Такими хиткими вони здаються – от-от упадуть! Та насправді ці загрозливі брили міцно з’єднані з основною скелею чи опорою.

Ми підготували добірку найгарніших балансуючих скель (їх ще називають хитиними або висячими каменями), які ви захочете побачити після карантину на власні очі.

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1. Балансуюча скеля в Колорадо

Ця скеля знаходиться в Саду богів Колорадо-Спрінгс. Місце дуже популярне серед туристів. На фоні брили дуже часто фотографуються на згадку.

Балансуюча скеля, яка знаходиться в Саду богів / Фото Lifeglobe

2. Балансуюча скеля в Юті

Загальна висота скелі – 39 метрів. Балансуюча брила досягає майже 17 метрів і тримається на міцній основі.

Скеля, яка складається з двох частин / Фото Lifeglobe

3. Лонг-Айленд в Новій Шотландії

Скеля знаходиться на острові Лонг-Айленд. Виглядає дуже велично, адже має форму колони, висотою 9 метрів. Складається з двох секцій, які сформувалися над океаном.

Балансуюча скеля у вигляді колони / Фото Lifeglobe

4. Скеля Ідол

Ця брила знаходиться у Брімхем Мурі (Англія), місці, яке славиться великою кількістю нестандартних скель. Ідол виділяється особливою конструкцією, адже величезна брила тримається на маленькому камені.

Скеля у Брімхем Мурі / Фото Lifeglobe

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5. Скеля у вигляді гриба в Канзасі

Оригінальна скеля знаходиться в національному парку Грибні скелі у Канзасі. Таку форму брила отримала через неоднорідну ерозію. Зараз вона приваблює багатьох туристів, які вирішили відвідати Канзас.

Грибна скеля в США / Фото Lifeglobe

6. Мексиканський капелюх

Ця балансуюча скеля знаходиться на шосе 163, недалеко від гори Блафф. Назва з'явилася завдяки унікальній формі, яка нагадує мексиканський капелюх – сомбреро.

Балансуюча скеля у вигляді сомбреро / Фото Lifeglobe

7. Диявольський мармур в Австралії

Скелі виглядають максимально небезпечно, чим і приваблюють туристів. Проте це лиш ілюзія, адже ці брили не зрушують з місця уже не одне тисячоліття.

Хиткі скелі в Австралії / Фото Lifeglobe

8. Валун Кірагг

Ця брила знаходиться на краю гори Кірагг, що у Норвегії. Під скелею лише прірва, висотою 984 метри. Туристи часто фотографуються на скелі, але зізнаються, що це дуже екстремально.

Балансуючий валун над прірвою / Фото Terra-z