Ви неодмінно захочете їх побачити: 8 найвідоміших балансуючих скель

Джерело:Lifeglobe
Від самого погляду на фото балансуючих скель починаєш тремтіти. Такими хиткими вони здаються – от-от упадуть! Та насправді ці загрозливі брили міцно з’єднані з основною скелею чи опорою.
Ми підготували добірку найгарніших балансуючих скель (їх ще називають хитиними або висячими каменями), які ви захочете побачити після карантину на власні очі.
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Ця скеля знаходиться в Саду богів Колорадо-Спрінгс. Місце дуже популярне серед туристів. На фоні брили дуже часто фотографуються на згадку.
Балансуюча скеля, яка знаходиться в Саду богів / Фото Lifeglobe
Загальна висота скелі – 39 метрів. Балансуюча брила досягає майже 17 метрів і тримається на міцній основі.
Скеля, яка складається з двох частин / Фото Lifeglobe
Скеля знаходиться на острові Лонг-Айленд. Виглядає дуже велично, адже має форму колони, висотою 9 метрів. Складається з двох секцій, які сформувалися над океаном.
Балансуюча скеля у вигляді колони / Фото Lifeglobe
Ця брила знаходиться у Брімхем Мурі (Англія), місці, яке славиться великою кількістю нестандартних скель. Ідол виділяється особливою конструкцією, адже величезна брила тримається на маленькому камені.
Скеля у Брімхем Мурі / Фото Lifeglobe
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Оригінальна скеля знаходиться в національному парку Грибні скелі у Канзасі. Таку форму брила отримала через неоднорідну ерозію. Зараз вона приваблює багатьох туристів, які вирішили відвідати Канзас.
Грибна скеля в США / Фото Lifeglobe
Ця балансуюча скеля знаходиться на шосе 163, недалеко від гори Блафф. Назва з'явилася завдяки унікальній формі, яка нагадує мексиканський капелюх – сомбреро.
Балансуюча скеля у вигляді сомбреро / Фото Lifeglobe
Скелі виглядають максимально небезпечно, чим і приваблюють туристів. Проте це лиш ілюзія, адже ці брили не зрушують з місця уже не одне тисячоліття.
Хиткі скелі в Австралії / Фото Lifeglobe
Ця брила знаходиться на краю гори Кірагг, що у Норвегії. Під скелею лише прірва, висотою 984 метри. Туристи часто фотографуються на скелі, але зізнаються, що це дуже екстремально.
Балансуючий валун над прірвою / Фото Terra-z