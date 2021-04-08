От одного взгляда на фото балансирующих скал охватывает дрожь. Такими шаткими они кажутся – вот-вот упадут! Однако в действительности эти угрожающие глыбы прочно соединены с основной скалой или опорой.

Мы подготовили подборку красивейших балансирующих скал (их еще называют качающимися или висячими камнями), которые вы захотите увидеть после карантина собственными глазами.

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1. Балансирующая скала в Колорадо

Эта скала находится в Саду богов Колорадо-Спрингс. Место очень популярное среди туристов. На фоне глыбы очень часто фотографируются на память.

Балансирующая скала, которая находится в Саду богов / Фото Lifeglobe

2. Балансирующая скала в Юте

Общая высота скалы – 39 метров. Балансирующая глыба достигает почти 17 метров и держится на прочном основании.

Скала, которая состоит из двух частей / Фото Lifeglobe

3. Лонг-Айленд в Новой Шотландии

Скала находится на острове Лонг-Айленд. Выглядит очень величественно, ведь имеет форму колонны, высотой 9 метров. Состоит из двух секций, которые сформировались над океаном.

Балансирующая скала в виде колонны / Фото Lifeglobe

4. Скала Идол

Эта глыба находится в Бримхем Муре (Англия), месте, которое славится большим количеством нестандартных скал. Идол выделяется особой конструкцией, ведь огромная глыба держится на маленьком камне.

Скала в Бримхем Муре / Фото Lifeglobe

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5. Скала в виде гриба в Канзасе

Оригинальная скала находится в национальном парке Грибные скалы в Канзасе. Такую форму глыба получила через неоднородную эрозию. Сейчас она привлекает многих туристов, которые решили посетить Канзас.

Грибная скала в США / Фото Lifeglobe

6. Мексиканская шляпа

Эта балансирующая скала находится на шоссе 163, недалеко от горы Блафф. Название появилось благодаря уникальной форме, которая напоминает мексиканскую шляпу – сомбреро.

Балансирующая скала в виде сомбреро / Фото Lifeglobe

7. Дьявольский мрамор в Австралии

Скалы выглядят максимально опасно, чем и привлекают туристов. Однако это лишь иллюзия, ведь эти глыбы не двигаются с места уже не одно тысячелетие.

Шаткие скалы в Австралии / Фото Lifeglobe

8. Валун Кьерагг

Эта глыба находится на краю горы Кьерагг, что в Норвегии. Под скалой только пропасть, высотой 984 метра. Туристы часто фотографируются на скале, но признаются, что это очень экстремально.

Балансирующий валун над пропастью / Фото Terra-z