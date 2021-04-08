Вы непременно захотите их увидеть: 8 известнейших балансирующих скал
От одного взгляда на фото балансирующих скал охватывает дрожь. Такими шаткими они кажутся – вот-вот упадут! Однако в действительности эти угрожающие глыбы прочно соединены с основной скалой или опорой.
Источник:Lifeglobe
Мы подготовили подборку красивейших балансирующих скал (их еще называют качающимися или висячими камнями), которые вы захотите увидеть после карантина собственными глазами.
Читайте также: Самые странные статуи: они поразят даже путешественника со стажем
1. Балансирующая скала в Колорадо
Эта скала находится в Саду богов Колорадо-Спрингс. Место очень популярное среди туристов. На фоне глыбы очень часто фотографируются на память.
Балансирующая скала, которая находится в Саду богов / Фото Lifeglobe
2. Балансирующая скала в Юте
Общая высота скалы – 39 метров. Балансирующая глыба достигает почти 17 метров и держится на прочном основании.
Скала, которая состоит из двух частей / Фото Lifeglobe
3. Лонг-Айленд в Новой Шотландии
Скала находится на острове Лонг-Айленд. Выглядит очень величественно, ведь имеет форму колонны, высотой 9 метров. Состоит из двух секций, которые сформировались над океаном.
Балансирующая скала в виде колонны / Фото Lifeglobe
4. Скала Идол
Эта глыба находится в Бримхем Муре (Англия), месте, которое славится большим количеством нестандартных скал. Идол выделяется особой конструкцией, ведь огромная глыба держится на маленьком камне.
Скала в Бримхем Муре / Фото Lifeglobe
Интересно: 8 самых известных колес обозрения: впечатляющие фото
5. Скала в виде гриба в Канзасе
Оригинальная скала находится в национальном парке Грибные скалы в Канзасе. Такую форму глыба получила через неоднородную эрозию. Сейчас она привлекает многих туристов, которые решили посетить Канзас.
Грибная скала в США / Фото Lifeglobe
6. Мексиканская шляпа
Эта балансирующая скала находится на шоссе 163, недалеко от горы Блафф. Название появилось благодаря уникальной форме, которая напоминает мексиканскую шляпу – сомбреро.
Балансирующая скала в виде сомбреро / Фото Lifeglobe
7. Дьявольский мрамор в Австралии
Скалы выглядят максимально опасно, чем и привлекают туристов. Однако это лишь иллюзия, ведь эти глыбы не двигаются с места уже не одно тысячелетие.
Шаткие скалы в Австралии / Фото Lifeglobe
8. Валун Кьерагг
Эта глыба находится на краю горы Кьерагг, что в Норвегии. Под скалой только пропасть, высотой 984 метра. Туристы часто фотографируются на скале, но признаются, что это очень экстремально.
Балансирующий валун над пропастью / Фото Terra-z
Поделиться новостью