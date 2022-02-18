Деякі продукти справді дуже схожі між собою, але слід все одно вміти їх відрізняти. Адже багато спецій чи овочів мають абсолютно різний смак і застосовуються по-різному. Ми розповімо про найпопулярніші продукти, які ми зазвичай схильні плутати.

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Кориця і касія

Більшість комерційної меленої кориці, яку ви можете знайти в магазинах, насправді є касією. Іноді це також може бути суміш касії та кориці. Це зовсім різні спеції. Коли вони подрібнені, то дуже важко побачити різницю між ними.

Справжня кориця містить багато тонких паличок, які згортаються в телескопічній формі, створюючи ідеальне коло. Її колір тепліший і більш засмаглий. Справжня кориця має солодкий смак.

Палички касії згортаються у сувої і є товщими. Колір – червонувато-коричневий, смак є гіркуватим.

Петрушка і кінза

Вони є дуже схожі на вигляд, оскільки походять з однієї ботанічної родини. Одна це насправді абсолютно різні трави.



Петрушка та кінза / Фото 5-Minute Crafts

Харчова сода і розпушувач

Харчова сода — це бікарбонат натрію, хімічна сполука, яку потрібно активувати кислотою та рідиною, щоб випічка "піднялася".

Розпушувач також містить бікарбонат натрію, але він також містить кислоту. До нього слід додавати тільки рідину.

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