Некоторые продукты действительно очень похожи между собой, но следует все равно уметь их отличать. Ведь многие специи или овощи имеют совершенно разный вкус и применяются по-разному. Мы расскажем о самых популярных продуктах, которые мы обычно склонны путать.

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Корица и кассия

Большинство коммерческой молотой корицы, которую вы можете найти в магазинах, на самом деле является кассией. Иногда это может быть смесь кассии и корицы. Это совершенно разные специи. Когда они измельчены, очень трудно увидеть разницу между ними.

Настоящая корица содержит много тонких палочек, которые сворачиваются в телескопической форме, создавая идеальный круг. Ее цвет более теплый и более загорелый. Настоящая корица имеет сладкий вкус.

Палочки кассии сворачиваются в свитки и являются более толстыми. Цвет – красновато-коричневый, вкус горьковатый.

Петрушка и кинза

Они очень похожи на вид, поскольку происходят из одной ботанической семьи. Одна это на самом деле совершенно разные травы.



Петрушка и кинза / Фото 5-Minute Crafts

Пищевая сода и разрыхлитель

Пищевая сода – это бикарбонат натрия, химическое соединение, которое нужно активировать кислотой и жидкостью, чтобы выпечка "поднялась".

Разрыхлитель также содержит бикарбонат натрия, но также содержит кислоту. К нему следует добавлять только жидкость.