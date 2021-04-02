Готуємося до свята: 10 великодніх віночків своїми руками

Джерело:24 канал
На Великдень заведено прикрашати свою оселю оригінальними крашанками, милими іграшками-зайцями, а також незвичайними віночками на двері. Такі віночки можна купити, а можна виготовити власноруч.
Ми підготували декілька ідея для створення оригінальних великодніх віночків своїми руками. Такі віночки не складні у створенні, але потрібно завчасно запастися усіма необхідними матеріалами та виділити трохи вільного часу.
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