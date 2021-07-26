Як правильно варити макарони, скільки часу і що робити, щоб вони не злипалися – все це ми вам розповімо. Отож, швиденько готувати...

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Кількість води

Води повинно бути не менше літра на кожні 100 грамів макаронів. Якщо варите пачку – приготуйте велику каструлю. Дуже велику, бо води в каструлі має бути 2/3.



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Якість води

Необхідна умова – якісна вода. Макарони вбирають воду, а хлорований або залізний присмак це неапетитно.



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Сорт макаронів

Не всі макарони однакові. Головне, на що потрібно звернути увагу при покупці – сорт пшениці. Якісні макарони – тільки з пшениці твердих сортів.



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Коли кидати

Кидають макарони в киплячу воду. Кипляча вода – та, яка б'є ключем, а не тільки починає шипіти.



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Коли солити

Солити слід до того, як вода закипить. І ні в якому разі – після того, як закинули в неї макарони. На літр води – 10 грамів солі (чайна ложка з гіркою).



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Що з кришкою

Після того, як закинули макарони в киплячу солону воду, закрийте каструлю кришкою, щоб якомога швидше відновити процес кипіння. Як тільки закиплять – кришку зняли, перемішали та нехай варяться на середньому вогні.



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Мішати чи ні

За весь час варіння можна перемішати від сили разів зо три. Не стійте біля каструлі сторожем.



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Олією не зіпсуєш

При варінні можна додати одну-дві столові ложки рослинної олії. У тих же профілактичних цілях – щоб макарони не злипалися.



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Час варіння

Щоб отримати смачні макарони, варіть їх на 1 – 3 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Готові макарони будуть зовні пружні, а в середині жорсткі.



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Просто злити воду

Просто відкиньте на друшляк і поверніть назад в каструлю. Можна додати трохи оливкової або будь-якої іншої рослинної олії. Або відразу соус.



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