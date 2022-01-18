Для виготовлення сніжинок ви можете придбати спеціальний папір та інструмент для квілінгу. Ми покажемо, як зробити всі деталі зі звичайного паперу.

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Крок 1: що потрібно

аркуш білого паперу формату А4;

інструмент для квілінгу;

білий клей і пензлик;

ножиці або канцелярський ніж;

олівець;

лінійка.

Крок 2: зробіть смужки

Перше, що вам потрібно зробити, це розділити аркуш паперу на смужки. Смуги повинні бути завдовжки 0,5 сантиметра і довжиною найдовшої сторони аркуша паперу.

Дуже важливо зробити всі смужки однакової ширини, тому для цього використовуйте лінійку та олівець. Коли ви закінчите робити всі свої смужки – розріжте їх.



Робимо смужки / Колаж 24 каналу

Крок 3: перші котушки

Візьміть одну смужку і вставте один з її кінців в інструмент для квілінгу. Почніть обертати інструмент, переконавшись, що папір щільно прилягає, і продовжуйте обертати, поки не досягнете іншого кінця смужки.

Коли ви це зробите, зніміть рулон паперу з інструменту та приклейте кінець, щоб закріпити його.

Ваша перша котушка готова! Це буде центр сніжинки.



Перші котушки / Колаж 24 каналу

Крок 4: котушки у формі сліз

Тепер вам потрібно зробити ще одну таку котушку. Але перед тим, як приклеїти її, відпустіть котушку трохи між пальцями, щоб вона не була такою тугою, як перша. Закріпіть клеєм.

Тоді натисніть на один бік великим і вказівним пальцями, щоб створити форму сльози. Тепер зробіть ще 5 сліз, загалом має бути 6 штук.

Приклейте кінчик сліз навколо першої котушки, яку ви зробили. Ви отримаєте щось схоже на квітку.



Котушки у формі сліз / Колаж 24 каналу

Крок 5: котушки у формі очей

Зробіть ще 6 вільних котушок, але форма в них буде інша. Замість того, щоб натискати на котушку тільки з одного боку, слід це робити з двох боків і одночасно.

Зробіть 6 таких очей і приклейте їх між пелюстками "квітки", яку ви зробили раніше.

Завжди дивіться на фотографії, щоб зрозуміти, як це має бути.



Квілінг з дітьми / Колаж 24 каналу

Крок 6: маленькі котушки

Тепер розріжте 3 смужки навпіл, щоб отримати 6 смужок. З цих коротших смужок ви повинні зробити 6 тугих котушок, як і першу, яку ви зробили. Різниця лише в тому, що вони будуть меншими.

Приклейте їх на "сльози". Ваша сніжинка – готова!



Останній штрих – маленькі котушки / Колаж 24 каналу