Для изготовления снежинок можно приобрести специальную бумагу и инструмент для квиллинга. Мы покажем, как сделать все детали из обычной бумаги.

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Шаг 1: что нужно

лист белой бумаги формата А4;

инструмент для квиллинга;

белый клей и кисточка;

ножницы или канцелярский нож;

карандаш;

линейка.

Шаг 2: сделайте полоски

Первое, что вам нужно сделать, это разделить лист бумаги на полоски. Полосы должны быть длиной 0,5 сантиметра и длиной длинной стороны листа бумаги.

Очень важно сделать все полоски одинаковой ширины, поэтому используйте линейку и карандаш. Когда вы закончите делать все свои полоски – разрежьте их.



Делаем полоски / Коллаж 24 канала

Шаг 3: первые катушки

Возьмите одну полоску и вставьте один из ее концов в инструмент для квиллинга. Начните вращать инструмент, убедившись, что бумага плотно прилегает, и продолжайте вращать, пока не достигнете другого конца полоски.

Когда вы сделаете это, снимите рулон бумаги с инструмента и приклейте конец, чтобы закрепить его.

Ваша первая катушка готова! Это будет центр снежинки.



Первые катушки / Коллаж 24 канала

Шаг 4: катушки в форме слез

Теперь вам нужно сделать еще одну такую ​​катушку. Но перед тем, как приклеить ее, отпустите катушку немного между пальцами, чтобы она не была такой тоской, как первая. Закрепите клеем.

Затем нажмите на одну сторону большим и указательным пальцами, чтобы создать форму слезы. Теперь сделайте еще 5 слез, в общей сложности должно быть 6 штук.

Приклейте кончик слез вокруг первой катушки, которую вы сделали. Вы получите что-то похожее на цветок.



Катушки в форме слез / Коллаж 24 канала

Шаг 5: катушки в форме глаз

Сделайте еще 6 свободных катушек, но форма у них будет другая. Вместо того чтобы нажимать на катушку только с одной стороны, следует это делать с двух сторон и одновременно.

Сделайте 6 таких глаз и приклейте их между лепестками "цветка", который вы сделали раньше.

Всегда смотрите на фотографии, чтобы понять, как это должно быть.



Квиллинг с детьми / Коллаж 24 канала

Шаг 6: маленькие катушки

Теперь разрежьте 3 полоски пополам, чтобы получить 6 полосок. Из этих коротких полос вы должны сделать 6 тугих катушек, как и первую, которую вы сделали. Разница лишь в том, что они будут меньше.

Приклейте их на "слезы". Ваша снежинка – готова!