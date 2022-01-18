Для изготовления снежинок можно приобрести специальную бумагу и инструмент для квиллинга. Мы покажем, как сделать все детали из обычной бумаги.
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Шаг 1: что нужно
- лист белой бумаги формата А4;
- инструмент для квиллинга;
- белый клей и кисточка;
- ножницы или канцелярский нож;
- карандаш;
- линейка.
Шаг 2: сделайте полоски
Первое, что вам нужно сделать, это разделить лист бумаги на полоски. Полосы должны быть длиной 0,5 сантиметра и длиной длинной стороны листа бумаги.
Очень важно сделать все полоски одинаковой ширины, поэтому используйте линейку и карандаш. Когда вы закончите делать все свои полоски – разрежьте их.
Делаем полоски / Коллаж 24 канала
Шаг 3: первые катушки
Возьмите одну полоску и вставьте один из ее концов в инструмент для квиллинга. Начните вращать инструмент, убедившись, что бумага плотно прилегает, и продолжайте вращать, пока не достигнете другого конца полоски.
Когда вы сделаете это, снимите рулон бумаги с инструмента и приклейте конец, чтобы закрепить его.
Ваша первая катушка готова! Это будет центр снежинки.
Первые катушки / Коллаж 24 канала
Шаг 4: катушки в форме слез
Теперь вам нужно сделать еще одну такую катушку. Но перед тем, как приклеить ее, отпустите катушку немного между пальцами, чтобы она не была такой тоской, как первая. Закрепите клеем.
Затем нажмите на одну сторону большим и указательным пальцами, чтобы создать форму слезы. Теперь сделайте еще 5 слез, в общей сложности должно быть 6 штук.
Приклейте кончик слез вокруг первой катушки, которую вы сделали. Вы получите что-то похожее на цветок.
Катушки в форме слез / Коллаж 24 канала
Шаг 5: катушки в форме глаз
Сделайте еще 6 свободных катушек, но форма у них будет другая. Вместо того чтобы нажимать на катушку только с одной стороны, следует это делать с двух сторон и одновременно.
Сделайте 6 таких глаз и приклейте их между лепестками "цветка", который вы сделали раньше.
Всегда смотрите на фотографии, чтобы понять, как это должно быть.
Квиллинг с детьми / Коллаж 24 канала
Шаг 6: маленькие катушки
Теперь разрежьте 3 полоски пополам, чтобы получить 6 полосок. Из этих коротких полос вы должны сделать 6 тугих катушек, как и первую, которую вы сделали. Разница лишь в том, что они будут меньше.
Приклейте их на "слезы". Ваша снежинка – готова!
Последний штрих – маленькие катушки / Коллаж 24 канала