Так, тренер Кирило Торос показав на відео, які вправи включити у свій план домашніх тренувань, якщо хочете об'ємні руки, але на зал немає часу. Крім цього, він дав кілька порад щодо техніки їх виконання.

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Примітно, що спортсмен зроби акцент на трицепс. І це неспроста, адже цей м'яз займає 2/3 руки, і саме він створює масивність. Звісно, біцепс теж треба тренувати, але сьогодні не про це.

3 вправи для масивних рук, які можна виконувати вдома

Віджимання на кулаках. Лікті притисніть до корпусу. На вдиху опускайтеся, на видиху – підіймайтеся.

Лікті притисніть до корпусу. На вдиху опускайтеся, на видиху – підіймайтеся. Вправа "сфінкс". Руки тримайте паралельно одна одній, не розводячи в сторони лікті. На вдиху опускайтеся, торкаючись ліктями підлоги, на видиху – підіймайтеся.

Руки тримайте паралельно одна одній, не розводячи в сторони лікті. На вдиху опускайтеся, торкаючись ліктями підлоги, на видиху – підіймайтеся. Діамантові віджимання. Руки поставте навхрест, лікті направте строго в сторони. На вдиху опускайтеся, на видиху – підіймайтеся.

Короткий гайд з тренування

Кожну вправу виконуйте 12 – 14 повторень, по 3 підходи . Якщо можете більше, використовуйте обтяжувачі.

. Якщо можете більше, використовуйте обтяжувачі. Займатися варто не більше, ніж 3 рази на тиждень. Пам'ятайте, що м'язам потрібен час на відновлення.

Важливо! Не забувайте про розминку перед тренуванням і про регулярність занять. Ваші руки горітимуть, а результат не заставить себе чекати.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Як накачати великі руки. На відео я показую вправи на трицепс. І одразу поясню всім диванним експертам, трицепс займає 2/3 руки і саме він створює масивність. Біцепс теж треба тренувати, але сьогодні розбираємо трицепс.

Кожну вправу виконуємо по 3 підходи, 12-14 повторень. Якщо можете більше, використовуйте обтяжувачі. Таке тренування виконуємо максимум 3 рази на тиждень, м'язам потрібен час на відновлення. І не забуваємо про розминку перед тренуванням.