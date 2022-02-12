Так, тренер Кирилл Торос показал на видео, какие упражнения включить в свой план домашних тренировок, если хотите объемные руки, но на зал нет времени. Кроме этого, он дал несколько советов по технике их выполнения.

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Примечательно, что спортсмен сделал акцент на трицепс. И это неспроста, ведь эта мышца занимает 2/3 руки, и именно она создает массивность. Конечно, бицепс тоже нужно тренировать, но сегодня не об этом.

3 упражнения для массивных рук, которые можно выполнять дома

Отжимания на кулаках. Локти прижмите к корпусу. На вдохе опускайтесь, на выдохе – поднимайтесь.

Упражнение "сфинкс". Руки держите параллельно друг другу, не разводя в стороны локти. На вдохе опускайтесь, касаясь локтями пола, на выдохе – поднимайтесь.

Бриллиантовые отжимания. Руки поставьте крест-накрест, локти направьте строго в стороны. На вдохе опускайтесь, на выдохе – поднимайтесь.

Краткий гайд по тренировке

Каждое упражнение выполняйте 12 – 14 повторений, по 3 подхода . Если можете больше, используйте утяжелители.

Заниматься следует не более 3 раз в неделю. Помните, что мышцам нужно время для восстановления.

Важно! Не забывайте о разминке перед тренировкой и о регулярности занятий. Ваши руки будут гореть, а результат не заставит себя ждать.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Как накачать большие руки На видео я показываю упражнения на трицепсы. И сразу объясню всем диванным экспертам, трицепс занимает 2/3 руки и именно он создает массивность. Бицепс тоже нужно тренировать, но сегодня разбираем трицепсы.