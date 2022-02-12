Так, тренер Кирилл Торос показал на видео, какие упражнения включить в свой план домашних тренировок, если хотите объемные руки, но на зал нет времени. Кроме этого, он дал несколько советов по технике их выполнения.

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Примечательно, что спортсмен сделал акцент на трицепс. И это неспроста, ведь эта мышца занимает 2/3 руки, и именно она создает массивность. Конечно, бицепс тоже нужно тренировать, но сегодня не об этом.

3 упражнения для массивных рук, которые можно выполнять дома

  • Отжимания на кулаках. Локти прижмите к корпусу. На вдохе опускайтесь, на выдохе – поднимайтесь.
  • Упражнение "сфинкс". Руки держите параллельно друг другу, не разводя в стороны локти. На вдохе опускайтесь, касаясь локтями пола, на выдохе – поднимайтесь.
  • Бриллиантовые отжимания. Руки поставьте крест-накрест, локти направьте строго в стороны. На вдохе опускайтесь, на выдохе – поднимайтесь.

Краткий гайд по тренировке

  • Каждое упражнение выполняйте 12 – 14 повторений, по 3 подхода. Если можете больше, используйте утяжелители.
  • Заниматься следует не более 3 раз в неделю. Помните, что мышцам нужно время для восстановления.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Как накачать большие руки На видео я показываю упражнения на трицепсы. И сразу объясню всем диванным экспертам, трицепс занимает 2/3 руки и именно он создает массивность. Бицепс тоже нужно тренировать, но сегодня разбираем трицепсы.

Каждое упражнение выполняем по 3 подхода, 12-14 повторений. Если можете больше, используйте утяжелители. Такую тренировку выполняем максимум 3 раза в неделю, мышцам нужно время на восстановление. И не забываем о разминке перед тренировкой.