Деякі з них показав тренер Роман Смідюк. Їх можна виконувати як у фітнес-центрі, так і вдома. Щоправда, вам знадобиться додаткова вага. Якщо нема під рукою спеціальних снарядів, відмінно підійдуть пляшки з водою. Тож дивіться відео, повторюйте вправи та включайте їх у ваші плани тренувань. Займайтеся та працюйте над тілом мрії разом з Ідеї 24!

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Комплекс домашніх вправ для пружних сідниць

Випади назад з обертанням корпусу з додатковою вагою: 4 підходи по 12 повторень;

4 підходи по 12 повторень; Нахили на одній нозі з упором другої ноги в стіну: 3 підходи по 15 повторень;

3 підходи по 15 повторень; Присід + нахил із додатковою вагою у руках: 3 підходи по 20 повторень;

3 підходи по 20 повторень; Махи зігнутою ногою убік + назад: 3 підходи по 30 повторень;

3 підходи по 30 повторень; Кроки зі джгутом у сторони: 2 підходи по 30 повторень на кожну ногу;

2 підходи по 30 повторень на кожну ногу; Махи ногами назад зі джгутом: 2 підходи по 20 повторів на кожну ногу

2 підходи по 20 повторів на кожну ногу Скручування на платформі BOSU: 3 підходи по 15 – 20 повторень на кожну сторону.

Для чого прокачувати сідниці?

Сильні сідниці – це більше, ніж просто естетика тіла. М'язова сила стегон, сідниць і квадрицепсів покращує вашу роботу у будь-якому спорті, підвищує вашу продуктивність і знижує ризик отримання травм.

Читайте також Вправи на прес для тих, хто не любить скручування: 3 альтернативні способи накачати кубики Обирати фільм для перегляду можна годинами. Зекономте свій час: дивіться добірки тематичних стрічок на OLL.TV. Понад 15 000 фільмів та серіалів у чудовій якості вже чекають на кіноманів.

Текст публікації Романа Смідюка:

Тренування на сідниці. Давно не було розписане тренування, чому б не зробити це в неділю!

Випади назад з обертанням корпусу з млинцем: 4 підходи по 12 повторень;

Нахили на одній нозі з упором другої ноги в стіну: 3 підходи по 15 повторень

Присід + нахил із гантелею / гирею у руках: 3 підходи по 20 повторень

Махи зігнутою ногою убік + назад: 3 підходи по 30 повторень

Суперсет: 2 кола

- Ходьба зі джгутом по 1 кроці убік: 30 повторень

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- Махи назад зі джгутом стоячи: 20 разів на бік

Скручування на BOSU: 3 підходи по 15-20 повторень на бік