Деякі з них показав тренер Роман Смідюк. Їх можна виконувати як у фітнес-центрі, так і вдома. Щоправда, вам знадобиться додаткова вага. Якщо нема під рукою спеціальних снарядів, відмінно підійдуть пляшки з водою. Тож дивіться відео, повторюйте вправи та включайте їх у ваші плани тренувань. Займайтеся та працюйте над тілом мрії разом з Ідеї 24!
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Комплекс домашніх вправ для пружних сідниць
- Випади назад з обертанням корпусу з додатковою вагою: 4 підходи по 12 повторень;
- Нахили на одній нозі з упором другої ноги в стіну: 3 підходи по 15 повторень;
- Присід + нахил із додатковою вагою у руках: 3 підходи по 20 повторень;
- Махи зігнутою ногою убік + назад: 3 підходи по 30 повторень;
- Кроки зі джгутом у сторони: 2 підходи по 30 повторень на кожну ногу;
- Махи ногами назад зі джгутом: 2 підходи по 20 повторів на кожну ногу
- Скручування на платформі BOSU: 3 підходи по 15 – 20 повторень на кожну сторону.
Для чого прокачувати сідниці?
Сильні сідниці – це більше, ніж просто естетика тіла. М'язова сила стегон, сідниць і квадрицепсів покращує вашу роботу у будь-якому спорті, підвищує вашу продуктивність і знижує ризик отримання травм.
Текст публікації Романа Смідюка:
Тренування на сідниці. Давно не було розписане тренування, чому б не зробити це в неділю!
Випади назад з обертанням корпусу з млинцем: 4 підходи по 12 повторень;
Нахили на одній нозі з упором другої ноги в стіну: 3 підходи по 15 повторень
Присід + нахил із гантелею / гирею у руках: 3 підходи по 20 повторень
Махи зігнутою ногою убік + назад: 3 підходи по 30 повторень
Суперсет: 2 кола
- Ходьба зі джгутом по 1 кроці убік: 30 повторень
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- Махи назад зі джгутом стоячи: 20 разів на бік
Скручування на BOSU: 3 підходи по 15-20 повторень на бік