Якщо ви хочете розважитися в колі родини або друзів, але не знаєте, як цю зустріч зробити небанальною, то проведення тематичних вечірок – варіант для вас. Він принесе максимум радості та залишиться в пам'яті масою приємних спогадів.

Головне добре подумайте, яка із вечірок сподобається вашим друзям. Та при підготовці не забудьте "вкласти свою душу", це точно оціниться.

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"Крейзі-вечірка"

Нині, не меншою популярністю починають користуватися вечірки у гавайському стилі із шезлонгами, коктейлями та пляжною дискотекою. Можна влаштувати вечірку в стилі "дурдом" для інтелектуальної еліти або в стилі "дитячий садок" для тих кому за 30. Тут усе обмежується тільки Вашою фантазією та бажанням зробити щось незвичне та оригінальне.



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"Казкові вечірки"

Напевно немає ні однієї дорослої людини, яка б не бажала потрапити назад в дитинство, хоча б на невеличкий період – на час вечірки. Адже дорослі люди перевтілюються в образи казкових героїв. Адже так хочеться, хоча б на кілька годин повірити в казку!



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"Вечірка-ремікс на відомі телешоу"

Найбільшим інтересом користуються популярні телешоу, що заполонили наші екрани останнім часом. "Україна має таланти", "Танці із зірками", "Майстер шеф", різноманітні кулінарні та музичні шоу – все це можна відтворити для ваших друзів.



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Вечірка "В навушниках"

Організовується синхронна трансляція музичних композицій на навушники, які гості можуть надягати, коли хочуть. Також можна регулювати рівень гучності, щоб людям було комфортно слухати музику. Ще одна перевага такої вечірки – відсутність претензій з боку сусідів. Музика грає в навушниках, а значить, ніхто не буде потривожений.



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Вечірка "Таємний агент"

Кожному запрошеному попередньо надсилається картка, в якій описується його роль. Гості приходять, починають відігравати свої ролі. Детектив повинен розслідувати скоєний "злочин", намагаючись знайти "вбивцю". Чим більше ролей буде придумано, тим цікавіше буде дозвілля.



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Вечірка "Настільні ігри"

Така розвага припаде до душі практично кожному. Є стратегічні, логічні, асоціативні настільні ігри. Навіть монополія і твістер можуть принести чимало позитивних вражень. Якщо люди на вечірці добре знають один одного, відмінний варіант – організувати гру, де потрібно вгадувати асоціації ("Діксіт").



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Вечірка "Карнавал в Бразилії"

Така тусовка точно запам'ятається запрошеним друзям. Організуйте бразильський карнавал у себе вдома, головне – не забудьте сказати гостям, щоб вони одягли яскравий одяг. Дівчатам підійдуть кольорові купальники, які декоровані пір'ям, стразами, паєтками. Хлопці можуть одягти пляжні шорти, Гавайку, сандалі.



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Вечірка "Індія"

Прикрасьте приміщення живими або штучними квітами, використовуйте пахощі, ароматичні масла, тканини різних кольорів з індійськими візерунками. Альтернативний варіант – придбати особливу хну в магазині товарів для хендмейд і власноруч зробити розписи на руках.



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Вечірка "В сліпу"

Це незвичайна ідея для тусовки, проте вона, швидше за все, сподобається всім запрошеним. Суть досить проста – кожна людина, що заходить в будинок, повинна спочатку надіти пов'язку на очі. Така вечірка нагадує маскарад, однак замість надягання масок гості просто зав'язують очі. Через те, що зір стає "недоступним", у людей загострюються інші почуття. Це створює атмосферу сюрреалізму, дозволяє гостям отримати унікальний досвід.



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"Пивна вечірка"

Така тусовка сподобається тим, хто любить даний напій. Ні в якому разі не запрошуйте на вечірку переконаних непитущих. Зрозуміло, на такій тусовці не обійтися без пива. Купуйте якомога більше сортів цього напою. Хороший варіант – запропонувати друзям пиво домашнього приготування. Подбайте про закуски – пінний напій краще пити разом з чипсами, копченою рибою, іншою смачною їжею.



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Вечірка "Ніч в Монте-Карло"

Така вечірка сподобається людям, які люблять тематику азарту. Чоловікам потрібно одягти ділові костюми, дівчатам – елегантні вечірні сукні. Чим більше ігор буде на святі, тим цікавіше буде проводити час.



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Вечірка "Фуд-битва"

Всіх гостей потрібно поділити на кухарів і суддів. Перші повинні приготувати певну страву, яка вибирається організатором вечірки, гостями або просто випадково. Судді, своєю чергою, будуть оцінювати якість приготовленої їжі, дегустувати її. Той, хто приготує найсмачнішу страву, отримає приз.



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