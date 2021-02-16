Если вы хотите развлечься в кругу семьи или друзей, но не знаете, как эту встречу сделать небанальной, то проведение тематических вечеринок – вариант для вас. Он принесет максимум радости и останется в памяти массой приятных воспоминаний.

Главное хорошо подумайте, какая из вечеринок понравится вашим друзям. И при подготовке не забудьте "вложить свою душу", это точно оценится.

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"Крейзи-вечеринка"

Сейчас не меньшей популярностью начинают пользоваться вечеринки в гавайском стиле с шезлонгами, коктейлями и пляжной дискотекой. Можно устроить вечеринку в стиле "дурдом" для интеллектуальной элиты или в стиле "детский сад" для тех, кому за 30. Здесь все ограничивается только Вашей фантазией и желанием сделать что-то необычное и оригинальное.



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"Сказочные вечеринки"

Наверное нет ни одного взрослого человека, который бы не хотел попасть обратно в детство, хотя бы на небольшой период – на время вечеринки. Ведь взрослые люди перевоплощаются в образы сказочных героев. Ведь так хочется, хотя бы на несколько часов поверить в сказку!



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"Вечеринка-ремикс на известные телешоу"

Наибольшим интересом пользуются популярные телешоу, заполонивших наши экраны в последнее время. "Украина имеет таланты", "Танцы со звездами", "Мастер шеф", разнообразные кулинарные и музыкальные шоу – все это можно воспроизвести для ваших друзей.



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Вечеринка "В наушниках"

Организуется синхронная трансляция музыкальных композиций на наушники, которые гости могут надевать, когда хотят. Также можно регулировать уровень громкости, чтобы людям было комфортно слушать музыку. Еще одно преимущество такой вечеринки – отсутствие претензий со стороны соседей. Музыка играет в наушниках, а значит, никто не будет потревожен.



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Вечеринка "Тайный агент"

Каждому приглашенному предварительно отправляется карточка, в которой описывается его роль. Гости приходят, начинают играть свои роли. Детектив должен расследовать совершенное "преступление", пытаясь найти "убийцу". Чем больше ролей будет придумано, тем интереснее будет досуг.



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Вечеринка "Настольные игры"

Такое развлечение придется по душе практически каждому. Есть стратегические, логические, ассоциативные настольные игры. Даже монополия и твистер могут принести немало положительных впечатлений. Если люди на вечеринке хорошо знают друг друга, отличный вариант – организовать игру, где нужно угадывать ассоциации ("Диксит").



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Вечеринка "Карнавал в Бразилии"

Такая тусовка точно запомнится приглашенным друзьям. Организуйте бразильский карнавал у себя дома, главное – не забудьте сказать гостям, чтобы они надели яркие наряды. Девушкам подойдут цветные купальники, которые декорированы перьями, стразами, пайетками. Парни могут надеть пляжные шорты, Гавайку, сандалии.



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Вечеринка "Индия"

Украсьте помещение живыми или искусственными цветами, используйте ароматы, ароматические масла, ткани различных цветов с индийскими узорами. Альтернативный вариант – приобрести особую хну в магазине товаров для хендмейд и собственноручно сделать росписи на руках.



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Вечеринка "В слепую"

Это необычная идея для тусовки, однако она, скорее всего, понравится всем приглашенным. Суть довольно проста – каждый человек, заходящий в дом, должен сначала надеть повязку на глаза. Такая вечеринка напоминает маскарад, однако вместо надевания масок гости просто завязывают глаза. Так как зрение становится "недоступным", у людей обостряются другие чувства. Это создает атмосферу сюрреализма, позволяет гостям получить уникальный опыт.



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"Пивная вечеринка"

Такая тусовка понравится тем, кто любит данный напиток. Ни в коем случае не приглашайте на вечеринку убежденных трезвенников. Разумеется, на такой тусовке не обойтись без пива. Покупайте как можно больше сортов этого напитка. Хороший вариант – предложить друзьям пиво домашнего приготовления. Позаботьтесь о закуске – пенный напиток лучше пить вместе с чипсами, копченой рыбой, другой вкусной едой.



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Вечеринка "Ночь в Монте-Карло"

Такая вечеринка понравится людям, которые любят тематику азарта. Мужчинам нужно надеть деловые костюмы, девушкам – элегантные вечерние платья. Чем больше игр будет на празднике, тем интереснее будет проводить время.



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Вечеринка "Фуд-битва"

Всех гостей нужно разделить на поваров и судей. Первые должны приготовить определенное блюдо, которое выбирается организатором вечеринки, гостями или просто случайно. Судьи, в свою очередь, будут оценивать качество приготовленной пищи, дегустировать ее. Тот, кто приготовит вкусное блюдо, получит приз.



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