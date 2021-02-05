Коктейлі на основі Zubrowka, які легко приготувати вдома – частина 1
Смачний та оригінальний коктейль – якраз те, що треба для веселого вечора з близькими та друзями. А для того, щоб їх здивувати, можна поекспериментувати з інгредієнтами або ж спробувати щось нове. Вдалим вибором стане Zubrowka, асортимент якої дає можливість сміливо міксувати різні смаки та стилі. Ділимось крутими рецептами коктейлів із Zubrowka, які точно сподобаються всім.
Джерело: 24 канал
Коли нам хочеться просто розслабитись, щоб розбавити рутину та весело провести час, перше, що спадає на думку, – це зустріч із друзями. Та надворі зараз холодно, тому зібратись вдома – ідеальний варіант. Адже немає нічого кращого за улюблені жарти та душевні розмови під келих з улюбленим напоєм, чи не так?
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Тож ловіть рецепти крутих коктейлів на основі Zubrowka, які стануть запорукою класного відпочинку в гучній компанії. Для їх приготування не треба бути барменом – усе просто, швидко та, головне, смачно. Спробуйте самі!
Коктейль "Польський експрес"
Вино та пиво – надто банально для вечора з друзями, адже для справді особливих подій кортить вийти за межі буденності. Чому б не спробувати вразити усіх присутніх оригінальним, але водночас простим коктейлем із Zubrowka та апельсиновим соком? І процес приготування, і результат точно всім сподобаються.
Інгредієнти:
- Zubrowka – 50 мл
- Апельсиновий сік – 100 мл
- Апельсин – 30 г
- Імбир – 5 г
- Розмарин – 1 гілка
- Подрібнений лід
Приготування:
- Покладіть імбир та лід в олдфешн.
- Додайте Zubrowka та апельсиновий сік.
- Обережно перемішайте коктейльною ложкою.
- Прикрасьте скибкою апельсину та гілкою розмарину.
"Польський експрес" / facebook.com/ZubrowkaUA/
Коктейль Zubrowka Red Bull
Після насиченого робочого тижня часто бракує сил та настрою для того, щоб влаштувати собі свято. На щастя, можна не заморочуватися, а зібрати компанію, замовити смачну їжу та за лічені хвилини заміксувати легкі коктейлі Zubrowka Red Bull для веселого вечора.
Інгредієнти:
- Zubrowka Biala – 50 мл
- Red Bull – 250 мл
- Лимон
- Лід
Рецепт приготування:
- Візьміть склянку та наповніть її льодом.
- Додайте усі інгредієнти та перемішайте барною ложкою.
- Прикрасьте скибкою лимону та подавайте.
Приготуйте смачний коктейль своїми руками / pexels
Коктейль Szarlotka
Коктейлі підійдуть не лише для гучної тусовки, а й для спільного кіноперегляду. І поки ваші друзі шукатимуть фільм до душі, візьміться за приготування напоїв. Радимо зупинити свій вибір на коктейлі з Zubrowka та яблучним соком, адже він допоможе створити невимушену атмосферу вдома.
Інгредієнти:
- Zubrowka Bison Grass – 50 мл
- Яблучний сік – 120 мл
- Яблуко
- Лід
Рецепт приготування:
- Наповніть склянку льодом.
- Додайте усі інгредієнти та перемішайте барною ложкою.
- Прикрасьте скибкою яблука та подавайте.
Коктейль "Шарлотка" / unsplash
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