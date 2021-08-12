Однако мнения врачей относительно употребления напитка во время похудения несколько отличаются. Фреши могут навредить здоровью – заявила диетолог Юлия Шевчук.

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Как фреш влияет на здоровье

Употребление соков-фреш может навредить здоровью! Несмотря на очевидную на первый взгляд, пользу, свежевыжатые фруктовые соки противопоказаны людям с заболеваниями поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта в состоянии обострения,

– отметила Шевчук.

По ее словам, фруктовый фреш по калорийности и нагрузке на поджелудочную железу можно сравнить со сладкими газированными напитками.

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Фреш – калорийный напиток / Фото Pixabay

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Как организм реагирует на фреш

Имея в своем составе фруктозу, витамины и полезные микроэлементы, свежевыжатые соки не содержат клетчатку, которая присутствует во фруктах. Именно она препятствует повышению уровня сахара в крови и стремительному выбросу инсулина. Когда мы едим фрукты, уровень сахара повышается постепенно благодаря клетчатке,

– объяснила диетолог.

Однако при употреблении фреша, процесс происходит очень быстро, поэтому поджелудочная железа оперативно реагирует и выбрасывает большое количество инсулина.

Именно поэтому я не советую употреблять фруктовые фреши,

– подчеркнула Юлия Шевчук.

Диетолог не рекомендует пить фруктовый фреш / Фото Pixabay