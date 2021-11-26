Интересным способом запечь картофель поделилась австралийская фудблогер Лаура Форд. Главный принцип этого рецепта – простота и минимализм. А главная изюминка – уксус. Вы удивитесь, как минимуму ингредиентов и затраченных усилий смогут раскрыть вкус картофеля с новой стороны.
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Запеченный картофель с солью и уксусом: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 3 килограмма картофеля;
- ¼ чайной ложки соли;
- 2 стакана белого уксуса;
- 2 стакана воды;
- 50 граммов сливочного масла;
- ¼ стакана оливкового масла со вкусом чеснока;
- 5 веточек тимьяна;
- Перец – по вашему вкусу.
Способ приготовления
- Нарежьте картофель кружочками толщиной примерно 1 – 2 сантиметра.
- Отправьте картофель в кастрюлю и добавьте туда соль, уксус и воду. Дайте картофелю настояться в таком маринаде 1 час.
- Тогда поставьте кастрюлю на плиту и варите картофель в воде с уксусом 10 – 12 минут, пока он не станет мягким.
- Слейте воду и дайте картошке немного остыть. Тем временем разогрейте духовку до 200 °C.
- Смажьте картофель растопленным маслом, масло с уксусом и поперчите. Выложите его на противень плоской стороной вниз. Запекайте 25 – 30 минут или пока не появится хрустящая корочка, переверните картофель и готовьте еще 30 минут.
Приятного аппетита!
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Картофель, запеченный с солью и уксусом / Фото instagram
Текст публикации Лауры Форд:
Ингредиенты:
3 килограмма картофеля;
¼ чайной ложки соли;
2 стакана белого уксуса;
2 стакана воды;
50 граммов сливочного масла;
¼ стакана оливкового масла со вкусом чеснока;
5 веточек тимьяна;
Перец – по вашему вкусу.
Способ приготовления
Нарежьте картофель равномерными кружочками толщиной примерно 1-2 см. Старайтесь, чтобы ширина была одинаковой во избежание пригорания.
Поместите картофель в кастрюлю и добавьте ¼ чайной ложки соли, уксуса и воды. Дайте картофелю постоять в воде с уксусом 1 час. Через час поставьте кастрюлю на плиту и варите картофель в воде с уксусом в течение 10-12 минут, пока картофель не станет размягчаться и не сварится.
После того как картофель сварится, слейте воду и дайте картофелю немного остыть.
Разогрейте духовку до 200°C.
Положите картофель плоской стороной вниз на доску и сделайте ровные надрезы вдоль картофеля. Я люблю делать примерно 10-15 надрезов на картошку. Убедитесь, что каждый надрез по крайней мере до половины картофеля, чтобы получить много хрустящих краев. Однако не разрезайте до конца.
Поместите сливочное масло и поджаренный лук на большой противень и поставьте в духовку, пока масло не растает. Натрите картофель растительным маслом, чтобы он попал во все надрезы. Готовьте 25-30 минут. Переверните и готовьте еще 30-55 минут, чтобы все стороны стали золотисто-коричневыми.
Наслаждайтесь!