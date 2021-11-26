Интересным способом запечь картофель поделилась австралийская фудблогер Лаура Форд. Главный принцип этого рецепта – простота и минимализм. А главная изюминка – уксус. Вы удивитесь, как минимуму ингредиентов и затраченных усилий смогут раскрыть вкус картофеля с новой стороны.

И еще Бурек по-сербски: рецепт мясного пирога, который оценит даже самый требовательный гурман

Запеченный картофель с солью и уксусом: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

3 килограмма картофеля;

¼ чайной ложки соли;

2 стакана белого уксуса;

2 стакана воды;

50 граммов сливочного масла;

¼ стакана оливкового масла со вкусом чеснока;

5 веточек тимьяна;

Перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте картофель кружочками толщиной примерно 1 – 2 сантиметра. Отправьте картофель в кастрюлю и добавьте туда соль, уксус и воду. Дайте картофелю настояться в таком маринаде 1 час. Тогда поставьте кастрюлю на плиту и варите картофель в воде с уксусом 10 – 12 минут, пока он не станет мягким. Слейте воду и дайте картошке немного остыть. Тем временем разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте картофель растопленным маслом, масло с уксусом и поперчите. Выложите его на противень плоской стороной вниз. Запекайте 25 – 30 минут или пока не появится хрустящая корочка, переверните картофель и готовьте еще 30 минут.

Приятного аппетита!

Читайте также Вкусно, просто и безвредно: как приготовить дома куриные наггетсы без масла и муки



Картофель, запеченный с солью и уксусом / Фото instagram

Текст публикации Лауры Форд:

Ингредиенты:

3 килограмма картофеля;

¼ чайной ложки соли;

2 стакана белого уксуса;

2 стакана воды;

50 граммов сливочного масла;

¼ стакана оливкового масла со вкусом чеснока;

5 веточек тимьяна;

Перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте картофель равномерными кружочками толщиной примерно 1-2 см. Старайтесь, чтобы ширина была одинаковой во избежание пригорания.

Поместите картофель в кастрюлю и добавьте ¼ чайной ложки соли, уксуса и воды. Дайте картофелю постоять в воде с уксусом 1 час. Через час поставьте кастрюлю на плиту и варите картофель в воде с уксусом в течение 10-12 минут, пока картофель не станет размягчаться и не сварится.

После того как картофель сварится, слейте воду и дайте картофелю немного остыть.

Разогрейте духовку до 200°C.

Положите картофель плоской стороной вниз на доску и сделайте ровные надрезы вдоль картофеля. Я люблю делать примерно 10-15 надрезов на картошку. Убедитесь, что каждый надрез по крайней мере до половины картофеля, чтобы получить много хрустящих краев. Однако не разрезайте до конца.

Поместите сливочное масло и поджаренный лук на большой противень и поставьте в духовку, пока масло не растает. Натрите картофель растительным маслом, чтобы он попал во все надрезы. Готовьте 25-30 минут. Переверните и готовьте еще 30-55 минут, чтобы все стороны стали золотисто-коричневыми.