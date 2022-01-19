Улюблене карамельне лате можна легко приготувати вдома: що знадобиться
Джерело:baking mischief
Карамельне лате – це один з найлегших рецептів солодкої кави, який можна приготувати вдома. Все, що вам потрібно, це лише 4 інгредієнти і близько 5 хвилин часу.
Сьогоднішній рецепт ідеально підходить для холодного зимового ранку. Спробуйте приготувати цей чудовий гарячий напій і він стане вашим улюбленим!
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Рецепт карамельного лате
Інгредієнти:
- пів склянки молока;
- 1 столова ложка карамелі;
- 1 чайна ложка цукру або на свій смак;
- 1 столова ложка жирних вершків за бажанням;
- пів чашки міцної кави;
- збиті вершки за бажанням для начинки.
У невеликій каструлі на середньому вогні змішайте молоко, карамель, цукор і за бажанням жирні вершки. Нагрійте, часто збиваючи, поки молоко не почне кипіти. За бажанням інтенсивно збивайте, поки молоко не стане пінистим.
Налийте каву в кухоль і додайте карамельну суміш. При необхідності додайте ще цукру за смаком. Зверху за бажанням посипте збитими вершками і полийте карамеллю. Подавайте і насолоджуйтесь!
Карамельне лате вдома / Фото baking mischief