Сегодняшний рецепт идеально подходит для холодного зимнего утра. Попробуйте приготовить этот отличный горячий напиток и он станет вашим любимым!

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Рецепт карамельного латте

Ингредиенты:

пол стакана молока;

1 столовая ложка карамели;

1 чайная ложка сахара или по своему вкусу;

1 столовая ложка жирных сливок по желанию;

пол чашки крепкого кофе;

взбитые сливки по желанию для начинки.

В небольшой кастрюле на среднем огне смешайте молоко, карамель, сахар и по желанию жирные сливки. Нагрейте, часто взбивая, пока молоко не начнет кипеть. По желанию интенсивно взбивайте, пока молоко не станет пенистым.

Налейте кофе в кружку и добавьте карамельную смесь. При необходимости добавьте еще сахар по вкусу. Сверху по желанию посыпьте взбитыми сливками и полейте карамелью. Подавайте и наслаждайтесь!