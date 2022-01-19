Сегодняшний рецепт идеально подходит для холодного зимнего утра. Попробуйте приготовить этот отличный горячий напиток и он станет вашим любимым!
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Рецепт карамельного латте
Ингредиенты:
- пол стакана молока;
- 1 столовая ложка карамели;
- 1 чайная ложка сахара или по своему вкусу;
- 1 столовая ложка жирных сливок по желанию;
- пол чашки крепкого кофе;
- взбитые сливки по желанию для начинки.
В небольшой кастрюле на среднем огне смешайте молоко, карамель, сахар и по желанию жирные сливки. Нагрейте, часто взбивая, пока молоко не начнет кипеть. По желанию интенсивно взбивайте, пока молоко не станет пенистым.
Налейте кофе в кружку и добавьте карамельную смесь. При необходимости добавьте еще сахар по вкусу. Сверху по желанию посыпьте взбитыми сливками и полейте карамелью. Подавайте и наслаждайтесь!
Карамельное латте дома / Фото baking mischief