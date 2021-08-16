Твої ноги будуть трястися: відео потужного тренування для дівчат
16 серпня 2021 , 16:49Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Тетяни Федорищевої
Якщо ви вирішили зробити гарні ноги та пружні сідниці – це тренування для вас! Воно допоможе отримати красиве тіло.
Комплекс складається з 6 вправ, які можна виконувати як у тренажерному залі, так і вдома. Відео показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева.
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Які вправи потрібно виконуватиЗверніть увагу! Для тренування знадобиться спортивний одяг, зручне взуття, фітнес-килимок.
- Присідання з підйомом на носки – 4 рази по 30 секунд.
- Вистрибування з колін – 4 рази по 30 секунд.
Виконувати вправи можна вдома, на вулиці або в тренажерному залі / Фото Pixabay
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- Мах ногою з підйомом – 4 рази по 30 секунд.
- Бічний мах – 4 рази по 30 секунд.
- Бічна жабка з випрямленням – 4 рази по 30 секунд.
- Місток – жабка – 4 рази по 30 секунд.
Як правильно виконувати вправи: дивіться відео