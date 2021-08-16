Твої ноги будуть трястися: відео потужного тренування для дівчат

16 серпня 2021 , 16:49
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Джерело:

інстаграм Тетяни Федорищевої

Якщо ви вирішили зробити гарні ноги та пружні сідниці – це тренування для вас! Воно допоможе отримати красиве тіло.

Комплекс складається з 6 вправ, які можна виконувати як у тренажерному залі, так і вдома. Відео показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева.

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Які вправи потрібно виконувати

Зверніть увагу! Для тренування знадобиться спортивний одяг, зручне взуття, фітнес-килимок.
  • Присідання з підйомом на носки – 4 рази по 30 секунд.
  • Вистрибування з колін – 4 рази по 30 секунд.
Спагеті зі шпинатом та вершками, макарони по-флотськи, а, може, просто спіральки з сезонними овочами чи сиром? Ми не знаємо, чим ви доповнюєте макарони. Але впевнені, що продукцію бренду "Тая" оцінить кожен!

Виконувати вправи можна вдома, на вулиці або в тренажерному залі / Фото Pixabay

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  • Мах ногою з підйомом – 4 рази по 30 секунд.
  • Бічний мах – 4 рази по 30 секунд.
  • Бічна жабка з випрямленням – 4 рази по 30 секунд.
  • Місток – жабка – 4 рази по 30 секунд.

Як правильно виконувати вправи: дивіться відео​

 

Автор: Наталя Бережна