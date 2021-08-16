Комплекс состоит из 6 упражнений, которые можно выполнять как в тренажерном зале, так и дома. Видео показала фитнес-блогер Татьяна Федорищева.
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Какие упражнения нужно выполнять
- Приседания с подъемом на носки – 4 раза по 30 секунд.
- Выпрыгивания с колен – 4 раза по 30 секунд.
Выполнять упражнения можно дома, на улице или в тренажерном зале / Фото Pixabay
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- Мах ногой с подъемом – 4 раза по 30 секунд.
- Боковой мах – 4 раза по 30 секунд.
- Боковая жабка с выпрямлением – 4 раза по 30 секунд.
- Мостик – жабка – 4 раза по 30 секунд.
Как правильно выполнять упражнения: смотрите видео