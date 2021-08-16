Комплекс состоит из 6 упражнений, которые можно выполнять как в тренажерном зале, так и дома. Видео показала фитнес-блогер Татьяна Федорищева.

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Какие упражнения нужно выполнять

  • Приседания с подъемом на носки – 4 раза по 30 секунд.
  • Выпрыгивания с колен – 4 раза по 30 секунд.

Выполнять упражнения можно дома, на улице или в тренажерном зале / Фото Pixabay

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  • Мах ногой с подъемом – 4 раза по 30 секунд.
  • Боковой мах – 4 раза по 30 секунд.
  • Боковая жабка с выпрямлением – 4 раза по 30 секунд.
  • Мостик – жабка – 4 раза по 30 секунд.

Как правильно выполнять упражнения: смотрите видео