Комплекс складається з 6 вправ, які можна виконувати як у тренажерному залі, так і вдома. Відео показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева.

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Які вправи потрібно виконувати

  • Присідання з підйомом на носки – 4 рази по 30 секунд.
  • Вистрибування з колін – 4 рази по 30 секунд.

Виконувати вправи можна вдома, на вулиці або в тренажерному залі / Фото Pixabay

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  • Мах ногою з підйомом – 4 рази по 30 секунд.
  • Бічний мах – 4 рази по 30 секунд.
  • Бічна жабка з випрямленням – 4 рази по 30 секунд.
  • Місток – жабка – 4 рази по 30 секунд.

Як правильно виконувати вправи: дивіться відео​