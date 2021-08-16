Комплекс складається з 6 вправ, які можна виконувати як у тренажерному залі, так і вдома. Відео показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева.

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Які вправи потрібно виконувати

Зверніть увагу! Для тренування знадобиться спортивний одяг, зручне взуття, фітнес-килимок.

Присідання з підйомом на носки – 4 рази по 30 секунд.

Вистрибування з колін – 4 рази по 30 секунд.

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Виконувати вправи можна вдома, на вулиці або в тренажерному залі / Фото Pixabay

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Мах ногою з підйомом – 4 рази по 30 секунд.

Бічний мах – 4 рази по 30 секунд.

Бічна жабка з випрямленням – 4 рази по 30 секунд.

Місток – жабка – 4 рази по 30 секунд.

Як правильно виконувати вправи: дивіться відео​