Завжди хотіли приготувати "Корівку" вдома, але не наважувались? Відтепер у вас буде така можливість. Ці натуральні та смачні цукерки просто обожнюють діти.

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Рецепт домашніх цукерок "Корівка"

Інгредієнти

6 склянок цукру;

1 столова ложка какао;

3 столові ложки борошна;

100 грамів вершкового масла;

2 склянки молока;

3 яйця.

Приготування

У каструлі з'єднайте цукор, какао, борошно, вершкове масло, молоко і яйця. Поставте її на вогонь і варіть суміш протягом 20 хвилин, постійно помішуючи.

Розлийте масу по формах для цукерок або перелийте в одну велику форму. Залиште суміш застигнути при кімнатній температурі.

Якщо перелили молочну масу в одну велику форму, наріжте її на порційні цукерки.Смачного!



Цукерки "Корівка" / Фото Wikipedia