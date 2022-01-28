Завжди хотіли приготувати "Корівку" вдома, але не наважувались? Відтепер у вас буде така можливість. Ці натуральні та смачні цукерки просто обожнюють діти.
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Рецепт домашніх цукерок "Корівка"
Інгредієнти
- 6 склянок цукру;
- 1 столова ложка какао;
- 3 столові ложки борошна;
- 100 грамів вершкового масла;
- 2 склянки молока;
- 3 яйця.
Приготування
У каструлі з'єднайте цукор, какао, борошно, вершкове масло, молоко і яйця. Поставте її на вогонь і варіть суміш протягом 20 хвилин, постійно помішуючи.
Розлийте масу по формах для цукерок або перелийте в одну велику форму. Залиште суміш застигнути при кімнатній температурі.
Якщо перелили молочну масу в одну велику форму, наріжте її на порційні цукерки.Смачного!
Цукерки "Корівка" / Фото Wikipedia