Всегда хотели приготовить "Коровку" дома, но не решались? Теперь у вас будет такая возможность. Эти натуральные и вкусные конфеты просто обожают дети.
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Рецепт домашних конфет "Коровка"
Ингредиенты
- 6 стаканов сахара;
- 1 столовая ложка какао;
- 3 столовых ложки муки;
- 100 грамм сливочного масла;
- 2 стакана молока;
- 3 яйца.
Приготовление
В кастрюле соедините сахар, какао, муку, сливочное масло, молоко и яйца. Поставьте ее на огонь и варите в течение 20 минут, постоянно помешивая.
Разлейте массу по формам для конфет или перелейте в одну крупную форму. Оставьте смесь остыть при комнатной температуре.
Если перелили молочную массу в одну большую форму, нарежьте ее на порционные конфеты. Приятного аппетита!
Конфеты "Коровка" / Фото Wikipedia