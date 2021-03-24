Цього не розповідають у школі: 15 вражаючих історій із реального життя, про які ви не чули

Джерело:boredpanda
Життя щодня дає нам безцінні уроки. Якщо дивитись достатньо уважно, то можна побачити: дивовижні речі відбуваються навколо нас постійно. Розповідаємо 15 вражаючих історій, про які ви почуєте вперше.
У світі часто трапляються справді фантастичні речі, які нас дивують та змушують подивитись на світ під іншим кутом. Але про них не пишуть у підручниках та не розповідають у школі. Ось добірка маловідомих неймовірних історій, які трапились в реальному житті.
Це цікаво 8 повсякденних речей, які спочатку мали інше призначення
Адольфо Камінські / Фото boredpanda
18-річний француз Адольфо Камінські підробляв документи для євреїв під час Другої світової війни. Якось він працював три дні поспіль, щоб виготовити документи для 300 дітей, аж поки не втратив свідомість. Він зберігав свою діяльність у суворій таємниці. Його рідна донька дізналась про це лише під час написання книги про батька.
Африканські сірі папуги / Фото Pixabay
Дослідники навчали африканських сірих папуг купувати їжу за допомогою жетонів. Потім їх об’єднали в пари: одному папузі давали десять жетонів, а іншому – жодного. Без будь-якого втручання з боку дослідників папуги з жетонами почали ділитись жетонами зі своїми партнерами, щоб усі змогли отримати їжу.
Бам Бам Бігелоу / Фото boredpanda
Професійний американський борець Скотт Чарльз Бігелоу, більш відомий як Бам Бам Бігелоу, одного разу врятував трьох дітей із палаючого будинку та отримав опіки другого ступеня 40% тіла, що змусило його залишити спорт та піти на пенсію. У лікарні він провів два місяці. Бам Бам сказав, що не шкодує про свій мужній вчинок, адже всі троє дітей тепер у безпеці.
Шакунтала Деві / Фото boredpanda
Індійська письменниця та обчислювачка Шакунтала Деві, яку назвали "людиною-комп'ютером", у 1982 році потрапила у Книгу рекордів Ґіннеса. Усе завдяки своєму таланту вундеркінда. Їй вдалось назвати 23-й корінь 201-значного числа за 50 секунд без допомоги обчислювальної техніки. Відповідь перевірено в Бюро стандартів США за допомогою комп’ютера UNIVAC 1101. Для цього довелось написати спеціальну програму для виконання такого великого розрахунку.
Собачий бізнес-план / Фото Pexels
Бродячі собаки іноді відправляють найменшого та наймилішого у зграї для випрошування їжі, мабуть, розуміючи, що це гарантує більший успіх, ніж якщо їжу випрошуватимуть його менш привабливі друзі.
Аніматронічний Бейбі Йода / Фото boredpanda
Американський інженер робототехніки Ґрант Імахара за кілька місяців до своєї раптової смерті сконструював повністю аніматронічного Бейбі Йоду. Витративши 3 місяці свого особистого часу на розробку, програмування та 3D-друк проєкту, він мав намір подарувати його лікарням, щоб підбадьорити хворих дітей.
Старий телевізор / Фото Unsplash
Упродовж 18 місяців у селі в Уельсі щодня о 7 ранку містично зникав інтернет. Аж поки інженери не помітили сильний сплеск електроенергії, що виникав у квартирі в одного чоловіка, який щоранку вмикав дуже старий телевізор.
Рей Бредбері "451 градус за Фаренгейтом" / Фото boredpanda
У 1992 році вчителям середньої школи у Каліфорнії було наказано зафарбувати "нецензурні" слова у книзі Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом" чорним маркером перед тим, як видавати студентам копії. Школа припинила цю практику після того, як місцеві газети написали про те, як іронічно, що школа піддає цензурі книгу, яка засуджує цензуру.
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Бібліотекарки-вершниці / Фото boredpanda
У середині 1930-х – на початку 1940-х, під час Великої депресії, бібліотекарі у сільських районах Кентуккі (США), які в основному були жінками, їздили на конях або мулах, щоб доставити бібліотечні книги у віддалені громади.
Федеральне бюро розслідувань / Фото boredpanda
ФБР та ЦРУ набирають на роботу представників мормонського населення, оскільки їх дешевше перевірити на благонадійність. Мормони часто розмовляють іншою мовою і зазвичай їхній спосіб життя не передбачає ризиків.
Кадри з фільму "Сам удома" / Фото boredpanda
Лікар проаналізував тілесні ушкодження, які отримали Марві та Гаррі у фільмах "Сам удома", і дійшов висновку, що з усіх поранень 23 призвели б до смерті.
"Титанік" / Фото boredpanda
Коли тонуло найбільше пасажирське судно світу "Титанік", багато пасажирів відмовлялися евакуюватися, наполягаючи, що на кораблі вони у більшій безпеці, ніж у крихітних рятувальних човнах. Зрештою, головний пекар Чарльз Жофін силоміць перетягував неохочих пасажирів на палубу та перекидав їх у рятувальні човни.
Кототерапія / Фото Pixabay
Дослідження демонструють, що перегляд контенту з котами (фотографії та відео) пов'язаний із позитивними емоціями. Це може бути формою цифрової терапії або зняття стресу для деяких користувачів. Дивлячись на котиків, можна подолати тривогу та стрес.
До і після пластичної операції / Фото boredpanda
Китайські медичні туристи, які їдуть до Південної Кореї, щоб зробити недорогу та якісну пластичну операцію, мають труднощі з повторним в’їздом до Китаю через те, що фотографія на паспорті не відповідала новій зовнішності туриста.
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Баскська мова / Фото boredpanda
Баскська (мова, якою розмовляють на кордоні з Іспанією та Францією) – ізольована мова. Вона не належить ні до романських, ні до індоєвропейських мов. Це – єдина існуюча доіндоєвропейська мова в Західній Європі.