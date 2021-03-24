Цього не розповідають у школі: 15 вражаючих історій із реального життя, про які ви не чули

Життя щодня дає нам безцінні уроки. Якщо дивитись достатньо уважно, то можна побачити: дивовижні речі відбуваються навколо нас постійно. Розповідаємо 15 вражаючих історій, про які ви почуєте вперше.

У світі часто трапляються справді фантастичні речі, які нас дивують та змушують подивитись на світ під іншим кутом. Але про них не пишуть у підручниках та не розповідають у школі. Ось добірка маловідомих неймовірних історій, які трапились в реальному житті.

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Підроблювач документів, який рятував життя

Адольфо Камінські / Фото boredpanda

18-річний француз Адольфо Камінські підробляв документи для євреїв під час Другої світової війни. Якось він працював три дні поспіль, щоб виготовити документи для 300 дітей, аж поки не втратив свідомість. Він зберігав свою діяльність у суворій таємниці. Його рідна донька дізналась про це лише під час написання книги про батька.

Папуги-самаритяни

Африканські сірі папуги / Фото Pixabay

Дослідники навчали африканських сірих папуг купувати їжу за допомогою жетонів. Потім їх об’єднали в пари: одному папузі давали десять жетонів, а іншому – жодного. Без будь-якого втручання з боку дослідників папуги з жетонами почали ділитись жетонами зі своїми партнерами, щоб усі змогли отримати їжу.

Реслер-рятівник

Бам Бам Бігелоу / Фото boredpanda

Професійний американський борець Скотт Чарльз Бігелоу, більш відомий як Бам Бам Бігелоу, одного разу врятував трьох дітей із палаючого будинку та отримав опіки другого ступеня 40% тіла, що змусило його залишити спорт та піти на пенсію. У лікарні він провів два місяці. Бам Бам сказав, що не шкодує про свій мужній вчинок, адже всі троє дітей тепер у безпеці.

"Людина-комп'ютер"

Шакунтала Деві / Фото boredpanda

Індійська письменниця та обчислювачка Шакунтала Деві, яку назвали "людиною-комп'ютером", у 1982 році потрапила у Книгу рекордів Ґіннеса. Усе завдяки своєму таланту вундеркінда. Їй вдалось назвати 23-й корінь 201-значного числа за 50 секунд без допомоги обчислювальної техніки. Відповідь перевірено в Бюро стандартів США за допомогою комп’ютера UNIVAC 1101. Для цього довелось написати спеціальну програму для виконання такого великого розрахунку.

Собачий бізнес-план

Собачий бізнес-план / Фото Pexels

Бродячі собаки іноді відправляють найменшого та наймилішого у зграї для випрошування їжі, мабуть, розуміючи, що це гарантує більший успіх, ніж якщо їжу випрошуватимуть його менш привабливі друзі.

Добрий винахідник

Аніматронічний Бейбі Йода / Фото boredpanda

Американський інженер робототехніки Ґрант Імахара за кілька місяців до своєї раптової смерті сконструював повністю аніматронічного Бейбі Йоду. Витративши 3 місяці свого особистого часу на розробку, програмування та 3D-друк проєкту, він мав намір подарувати його лікарням, щоб підбадьорити хворих дітей.

Містична електромережа

Старий телевізор / Фото Unsplash

Упродовж 18 місяців у селі в Уельсі щодня о 7 ранку містично зникав інтернет. Аж поки інженери не помітили сильний сплеск електроенергії, що виникав у квартирі в одного чоловіка, який щоранку вмикав дуже старий телевізор.

Нецензурна книга

Рей Бредбері "451 градус за Фаренгейтом" / Фото boredpanda

У 1992 році вчителям середньої школи у Каліфорнії було наказано зафарбувати "нецензурні" слова у книзі Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом" чорним маркером перед тим, як видавати студентам копії. Школа припинила цю практику після того, як місцеві газети написали про те, як іронічно, що школа піддає цензурі книгу, яка засуджує цензуру.

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Бібліотекарки-вершниці

Бібліотекарки-вершниці / Фото boredpanda

У середині 1930-х – на початку 1940-х, під час Великої депресії, бібліотекарі у сільських районах Кентуккі (США), які в основному були жінками, їздили на конях або мулах, щоб доставити бібліотечні книги у віддалені громади.

Мормони у ФБР

Федеральне бюро розслідувань / Фото boredpanda

ФБР та ЦРУ набирають на роботу представників мормонського населення, оскільки їх дешевше перевірити на благонадійність. Мормони часто розмовляють іншою мовою і зазвичай їхній спосіб життя не передбачає ризиків.

Не повторювати у реальному житті

Кадри з фільму "Сам удома" / Фото boredpanda

Лікар проаналізував тілесні ушкодження, які отримали Марві та Гаррі у фільмах "Сам удома", і дійшов висновку, що з усіх поранень 23 призвели б до смерті.

Лікарський обов'язок

"Титанік" / Фото boredpanda

Коли тонуло найбільше пасажирське судно світу "Титанік", багато пасажирів відмовлялися евакуюватися, наполягаючи, що на кораблі вони у більшій безпеці, ніж у крихітних рятувальних човнах. Зрештою, головний пекар Чарльз Жофін силоміць перетягував неохочих пасажирів на палубу та перекидав їх у рятувальні човни.

Кототерапія

Кототерапія / Фото Pixabay

Дослідження демонструють, що перегляд контенту з котами (фотографії та відео) пов'язаний із позитивними емоціями. Це може бути формою цифрової терапії або зняття стресу для деяких користувачів. Дивлячись на котиків, можна подолати тривогу та стрес.

Курйози пластики

До і після пластичної операції / Фото boredpanda

Китайські медичні туристи, які їдуть до Південної Кореї, щоб зробити недорогу та якісну пластичну операцію, мають труднощі з повторним в’їздом до Китаю через те, що фотографія на паспорті не відповідала новій зовнішності туриста.

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Унікальна мова

Баскська мова / Фото boredpanda

Баскська (мова, якою розмовляють на кордоні з Іспанією та Францією) – ізольована мова. Вона не належить ні до романських, ні до індоєвропейських мов. Це – єдина існуюча доіндоєвропейська мова в Західній Європі.