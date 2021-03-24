Жизнь ежедневно дает нам бесценные уроки. Если смотреть достаточно внимательно, то становится понятно: удивительные вещи происходят вокруг нас постоянно. Рассказываем 15 впечатляющих историй, о которых вы услышите впервые.

В истории часто случаются поистине фантастические вещи, которые нас удивляют и заставляют посмотреть на мир под другим углом. Но о них не всегда пишут в учебниках, хотя они этого и заслужили.

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Вот подборка малоизвестных невероятных историй, которые произошли в реальной жизни.

Подделыватель документов , который спасал жизни

Адольфо Камински / Фото boredpanda

18-летний француз Адольфо Камински подделывал документы для евреев во время Второй мировой войны. Однажды он работал три дня подряд, чтобы изготовить документы для 300 детей, пока не потерял сознание. Адольфо сохранял свою деятельность в строгой тайне. Его родная дочь узнала об этом только во время написания книги об отце.

Попугаи-самаритяне

Африканские серые попугаи / Фото Pixabay

Исследователи обучали африканских серых попугаев покупать еду с помощью жетонов. Затем их объединили в пары: одному попугаю давали десять жетонов, а другому – ни одного. Без какого-либо вмешательства со стороны исследователей попугаи с жетонами начали делиться жетонами со своими партнерами, чтобы все смогли получить пищу.

Реслер-спаситель

Бам Бам Бигелоу / Фото boredpanda

Профессиональный американский борец Скотт Чарльз Бигелоу, более известный как Бам Бам Бигелоу, однажды спас троих детей из горящего дома и получил ожоги второй степени 40% тела. Он был вынужден оставить спорт и уйти на пенсию. В больнице он провел два месяца. Но при этом Бам Бам никогда жалел о своем мужественном поступке.

"Человек-компьютер"

Шакунтала Дэви / Фото boredpanda

Индийская писательница Шакунтала Дэви, которую назвали "человеком-компьютером", в 1982 году попала в Книгу рекордов Гиннеса. Все благодаря своему таланту вундеркинда. Ей удалось назвать 23-й корень 201-значного числа за 50 секунд без помощи вычислительной техники. Ответ проверен в Бюро стандартов США с помощью компьютера UNIVAC 1101. Для этого пришлось написать специальную программу для выполнения такого большого расчета.

Собачий бизнес-план

Собачий бизнес-план / Фото Pexels

Бродячие собаки иногда отправляют самого маленького и самого милого в стаи для выпрашивания пищи, видимо, понимая, что это гарантирует больший успех, нежели если еду будут выпрашивать его менее привлекательные друзья.

Добрый изобретатель

Бейби Йода / Фото boredpanda

Американский инженер робототехники Грант Имахара за несколько месяцев до своей внезапной смерти сконструировал полностью аниматроничного Бейби Йоду. Потратив 3 месяца своего личного времени на разработку, программирование и 3D-печать проекту, он хотел подарить его больницам, чтобы подбодрить больных детей.

Мистическая электросеть

Старый телевизор / Фото Unsplash

В течение 18 месяцев в селе в Уэльсе ежедневно в 7 утра мистически исчезал интернет. Спустя какое-то время инженеры заметили сильный всплеск электроэнергии, возникающий в квартире в одного мужчины, который каждое утро включал очень старый телевизор.

Нецензурная книга

Рэй Брэдбери, "451 градус по Фаренгейту"​ / Фото boredpanda

В 1992 году учителям средней школы в Калифорнии было приказано закрасить "нецензурные" слова в книге Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" черным маркером перед тем, как выдавать студентам копии. Школа прекратила эту практику после того, как местные газеты написали о том, как иронично, что школа подвергает цензуре книгу, которая осуждает цензуру.

Библиотекари-всадницы

Библиотекари-всадницы / Фото boredpanda

В середине 1930-х – начале 1940-х, во время Великой депрессии, библиотекари в сельских районах Кентукки (США), которые в основном были женщинами, ездили на лошадях или мулах, чтобы доставить библиотечные книги в отдаленные общины.

Мормоны в ФБР

Федеральное бюро расследований / Фото boredpanda

ФБР и ЦРУ набирают на работу представителей мормонского населения, поскольку их дешевле проверить на благонадежность. Мормоны часто говорят на другом языке и обычно их образ жизни не предусматривает рисков.

Не повторять в реальной жизни

Кадры из фильма "Один дома" / Фото boredpanda

Врач проанализировал телесные повреждения, которые получили Марви и Гарри в фильмах "Один дома", и пришел к выводу, что из всех ранений 23 привели бы к смерти.

Врачебный долг

"Титаник" / Фото boredpanda

Когда тонуло самое большое пассажирское судно мира "Титаник", многие пассажиры отказывались эвакуироваться, настаивая, что на корабле они в большей безопасности, нежели в крошечных спасательных лодках. В конце концов, главный пекарь Чарльз Жофин силой перетягивал нежелающих пассажиров на палубу и перебрасывал их в спасательные лодки.

Кототерапия

Кототерапия / Фото Pixabay

Исследования показывают, что просмотр контента с котами (фотографии и видео) связан с положительными эмоциями. Это может быть формой цифровой терапии или снятия стресса для некоторых пользователей. Смотря на котиков, можно преодолеть тревогу и стресс.

Курьезы пластики

До и после пластической операции / Фото boredpanda

Китайские медицинские туристы, которые едут в Южную Корею, чтобы сделать недорогую и качественную пластическую операцию, испытывают трудности с повторным въездом в Китай из-за того, что фотография на паспорте не соответствовала новой внешности туриста.

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Уникальная речь

Баскский язык / Фото boredpanda