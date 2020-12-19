Люди продолжают придумывать интересные вещи, которые делают наш окружающий мир более удобным, а жизнь легче. Не нужно быть гением, чтобы сделать привычные предметы более функциональными: достаточно только понять, где и чего им не хватает.

Идеи 24 подготовили подборку вещей, которые улучшат нам жизнь.

Читайте также: Скрытые функции привычных вещей, о которых мало кто знает: 6 примеров

1. График для тех, кому нужен мотивационный пинок

Каждая клеточка – одна неделя жизни, а вся табличка рассчитана на 88 лет. Если зачеркивать прожитое время, то можно понять, что время летит, а следовательно, дела надо делать немедленно.



Фото gazetasi

2. Продуманный трюк с доставкой

Сноуборд привезли в коробке с изображением ламп, чтобы его не сломали при транспортировке.



Фото detik

3. Продуманный ход – сушка, с которой вода стекает в раковину



Фото gazetasi

4. Кнопка на тостере "Поджарить еще немного"



Фото detik

5. Ручки в вагоне не касаются пола, чтобы их было легче мыть



Фото gazetasi

6. Чудо-таблетки можно по-разному разломать, чтобы получить разное дозирования



Фото detik

7. Прикольный способ упаковывать вещи – вместо пластикового наполнителя используется арахис



Фото gazetasi

8. Старые упаковки молока служат, как подставки под стаканы



Фото detik

9. Чтобы было от чего оттолкнуться – для велосипедистов в Норвегии



Фото gazetasi

10. Хороший способ получить свет – зеркало напротив окна



Фото detik

11. Санитайзер с педалью, чтобы зря не касаться поверхностей



Фото gazetasi

12. Набор для вырезания ложек пришел с пластырями в комплекте



Фото detik

13. В ресторане над поварами закреплено зеркало, чтобы посетители видели, что там происходит



Фото gazetasi