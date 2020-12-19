Интересные изобретения, облегчающие нам жизнь
Люди продолжают придумывать интересные вещи, которые делают наш окружающий мир более удобным, а жизнь легче. Не нужно быть гением, чтобы сделать привычные предметы более функциональными: достаточно только понять, где и чего им не хватает.
Идеи 24 подготовили подборку вещей, которые улучшат нам жизнь.
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1. График для тех, кому нужен мотивационный пинок
Каждая клеточка – одна неделя жизни, а вся табличка рассчитана на 88 лет. Если зачеркивать прожитое время, то можно понять, что время летит, а следовательно, дела надо делать немедленно.
Фото gazetasi
2. Продуманный трюк с доставкой
Сноуборд привезли в коробке с изображением ламп, чтобы его не сломали при транспортировке.
Фото detik
3. Продуманный ход – сушка, с которой вода стекает в раковину
Фото gazetasi
4. Кнопка на тостере "Поджарить еще немного"
Фото detik
5. Ручки в вагоне не касаются пола, чтобы их было легче мыть
Фото gazetasi
6. Чудо-таблетки можно по-разному разломать, чтобы получить разное дозирования
Фото detik
7. Прикольный способ упаковывать вещи – вместо пластикового наполнителя используется арахис
Фото gazetasi
8. Старые упаковки молока служат, как подставки под стаканы
Фото detik
9. Чтобы было от чего оттолкнуться – для велосипедистов в Норвегии
Фото gazetasi
10. Хороший способ получить свет – зеркало напротив окна
Фото detik
11. Санитайзер с педалью, чтобы зря не касаться поверхностей
Фото gazetasi
12. Набор для вырезания ложек пришел с пластырями в комплекте
Фото detik
13. В ресторане над поварами закреплено зеркало, чтобы посетители видели, что там происходит
Фото gazetasi
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