Цікаві ідеї веселих сніданків для малечі: рецепти та фото страв

Якщо діти відмовляються снідати, слід просто зробити їжу оригінальною і веселою. Готувати до того ж сніданки можна разом.

Пропонуємо цікаві ідеї сніданку для діток, які досить легко приготувати. Але пам'ятайте, вам не треба робити їх досконалими. Ці сніданки – весела імпровізація.

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Зайчик з бананових панкейків



Веселий їстівний зайчик / Фото delish

Інгредієнти:

2 дуже стиглих великих банани;

3 великих яйця;

3/4 c. борошна.

Прикраси:

збиті вершки;

подрібнений кокос для хвоста;

скибочки банана для ніг;

мінішоколадна стружка для ніг.

Приготування

У блендері подрібніть банани до однорідності. Додайте збиті яйця, борошно та перемішайте.

Злегка змастіть сковороду або антипригарну сковороду. Нагрівайте її на середній температурі 1 хвилину.

Викладіть тісто на гарячу сковороду: голову, тулуб, вушка і лапки, як на фото. Готуйте млинці 2 – 3 хвилини або поки не почнуть утворюватися бульбашки, а краї не стануть сухими.

Лопаткою переверніть на інший бік і ще готуйте 1 – 2 хвилини, поки не набухне, а нижня сторона не стане золотисто-коричневою.

Готові елементи викладіть на тарілку. Прикрасьте збитими вершками та тертим кокосом для хвоста та скибочками банана та мінішоколадною стружкою для ніг. Смачного!

Чудовий сонячний день



"Сонячний" сніданок / Фото sointheknow

Що вам знадобиться:

1 яйце;

скибка твердого сиру;

коричневі або чорні оливки;

два або більше суцвіть броколі.

Рецепт

Розтопіть масло або оливкову олію на антипригарній сковороді. Відокремте яєчний жовток і білок. Коли сковорідка нагріється, вилийте на неї білок і утворіть хмаринку. Зверху хмаринки викладіть жовток і готуйте.

Потім наріжте сир на промені сонця, суцвіття броколі, щоб зробити дерева, і оливки, щоб створити птахів, як на фото. Викладіть усе на тарілку і подавайте дітям.

Зайчик з яйця та бекону



Зайчик з яйця / Фото sointheknow

Інгредієнти:

1 яйце;

дві скибки бекону;

твердий сир;

коричнева або чорна оливка.

Приготування

Розтопіть трохи вершкового масла або оливкової олії на сковороді з антипригарним покриттям. Згодом викладіть на неї яйце і перемістіть легенько у центр жовток, як на фото.

Тим часом готуйте бекон, як вам завгодно. Наріжте сир смужками для вусів кролика і використовуйте кінчики оливок для очей. Викладіть усе на тарілку так, як зображено на фото.