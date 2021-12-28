Предлагаем интересные идеи завтрака для детей, которые достаточно легко приготовить. Но помните, вам не нужно делать их совершенными. Эти завтраки – веселая импровизация.

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Зайчик из банановых панкейков



Веселый съедобный зайчик / Фото delish

Ингредиенты:

2 очень спелых больших банана;

3 больших яйца;

3/4 c. муки.

Украшения:

взбитые сливки;

измельченный кокос для хвоста;

ломтики банана для ног;

минишоколадная стружка для ног.

Приготовление

В блендере измельчите бананы до однородности. Добавьте взбитые яйца, муку и перемешайте.

Слегка смажьте сковороду или антипригарную сковороду. Нагревайте ее на средней температуре 1 минуту.

Выложите тесто на горячую сковороду: голову, туловище, ушки и кавычки, как на фото. Готовьте блины 2 – 3 минуты или пока не начнут образовываться пузырьки, а края не станут сухими.

Лопаткой переверните на другую сторону и готовьте 1 – 2 минуты, пока не набухнет, а нижняя сторона не станет золотисто-коричневой.

Готовые элементы выложите на тарелку. Украсьте взбитыми сливками и тертым кокосом для хвоста и ломтиками банана и минишоколадной стружкой для ног. Приятного тебе аппетита!

Прекрасный солнечный день



"Солнечный" завтрак / Фото sointheknow

Что вам понадобится:

1 яйцо;

ломтик твердого сыра;

коричневые или черные оливки;

два или более соцветий брокколи.

Рецепт

Растопите масло или оливковое масло на антипригарной сковороде. Отделите яичный желток и белок. Когда сковорода нагреется, вылейте на нее белок и образуйте облако. Сверху облачка выложите желток и готовьте.

Затем нарежьте сыр на лучи солнца, соцветия брокколи, чтобы сделать деревья, и оливки, чтобы создать птиц, как на фото. Выложите все на тарелку и подавайте детям.

Зайчик из яйца и бекона



Зайчик из яйца / Фото sointheknow

Ингредиенты :

1 яйцо;

два ломтика бекона;

твердый творог;

коричневая или черная оливка.

Приготовление

Растопите немного сливочного или оливкового масла на сковороде с антипригарным покрытием. Затем выложите на нее яйцо и переместите легонько в центр желток, как на фото.

Тем временем готовьте бекон, как вам угодно. Нарежьте сыр полосками для усов кролика и используйте кончики оливок для глаз. Выложите все на тарелку так, как показано на фото.