Предлагаем интересные идеи завтрака для детей, которые достаточно легко приготовить. Но помните, вам не нужно делать их совершенными. Эти завтраки – веселая импровизация.
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Зайчик из банановых панкейков
Веселый съедобный зайчик / Фото delish
Ингредиенты:
- 2 очень спелых больших банана;
- 3 больших яйца;
- 3/4 c. муки.
Украшения:
- взбитые сливки;
- измельченный кокос для хвоста;
- ломтики банана для ног;
- минишоколадная стружка для ног.
Приготовление
В блендере измельчите бананы до однородности. Добавьте взбитые яйца, муку и перемешайте.
Слегка смажьте сковороду или антипригарную сковороду. Нагревайте ее на средней температуре 1 минуту.
Выложите тесто на горячую сковороду: голову, туловище, ушки и кавычки, как на фото. Готовьте блины 2 – 3 минуты или пока не начнут образовываться пузырьки, а края не станут сухими.
Лопаткой переверните на другую сторону и готовьте 1 – 2 минуты, пока не набухнет, а нижняя сторона не станет золотисто-коричневой.
Готовые элементы выложите на тарелку. Украсьте взбитыми сливками и тертым кокосом для хвоста и ломтиками банана и минишоколадной стружкой для ног. Приятного тебе аппетита!
Прекрасный солнечный день
"Солнечный" завтрак / Фото sointheknow
Что вам понадобится:
- 1 яйцо;
- ломтик твердого сыра;
- коричневые или черные оливки;
- два или более соцветий брокколи.
Рецепт
Растопите масло или оливковое масло на антипригарной сковороде. Отделите яичный желток и белок. Когда сковорода нагреется, вылейте на нее белок и образуйте облако. Сверху облачка выложите желток и готовьте.
Затем нарежьте сыр на лучи солнца, соцветия брокколи, чтобы сделать деревья, и оливки, чтобы создать птиц, как на фото. Выложите все на тарелку и подавайте детям.
Зайчик из яйца и бекона
Зайчик из яйца / Фото sointheknow
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- два ломтика бекона;
- твердый творог;
- коричневая или черная оливка.
Приготовление
Растопите немного сливочного или оливкового масла на сковороде с антипригарным покрытием. Затем выложите на нее яйцо и переместите легонько в центр желток, как на фото.
Тем временем готовьте бекон, как вам угодно. Нарежьте сыр полосками для усов кролика и используйте кончики оливок для глаз. Выложите все на тарелку так, как показано на фото.