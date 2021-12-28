Пропонуємо цікаві ідеї сніданку для діток, які досить легко приготувати. Але пам'ятайте, вам не треба робити їх досконалими. Ці сніданки – весела імпровізація.
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Зайчик з бананових панкейків
Веселий їстівний зайчик / Фото delish
Інгредієнти:
- 2 дуже стиглих великих банани;
- 3 великих яйця;
- 3/4 c. борошна.
Прикраси:
- збиті вершки;
- подрібнений кокос для хвоста;
- скибочки банана для ніг;
- мінішоколадна стружка для ніг.
Приготування
У блендері подрібніть банани до однорідності. Додайте збиті яйця, борошно та перемішайте.
Злегка змастіть сковороду або антипригарну сковороду. Нагрівайте її на середній температурі 1 хвилину.
Викладіть тісто на гарячу сковороду: голову, тулуб, вушка і лапки, як на фото. Готуйте млинці 2 – 3 хвилини або поки не почнуть утворюватися бульбашки, а краї не стануть сухими.
Лопаткою переверніть на інший бік і ще готуйте 1 – 2 хвилини, поки не набухне, а нижня сторона не стане золотисто-коричневою.
Готові елементи викладіть на тарілку. Прикрасьте збитими вершками та тертим кокосом для хвоста та скибочками банана та мінішоколадною стружкою для ніг. Смачного!
Чудовий сонячний день
"Сонячний" сніданок / Фото sointheknow
Що вам знадобиться:
- 1 яйце;
- скибка твердого сиру;
- коричневі або чорні оливки;
- два або більше суцвіть броколі.
Рецепт
Розтопіть масло або оливкову олію на антипригарній сковороді. Відокремте яєчний жовток і білок. Коли сковорідка нагріється, вилийте на неї білок і утворіть хмаринку. Зверху хмаринки викладіть жовток і готуйте.
Потім наріжте сир на промені сонця, суцвіття броколі, щоб зробити дерева, і оливки, щоб створити птахів, як на фото. Викладіть усе на тарілку і подавайте дітям.
Зайчик з яйця та бекону
Зайчик з яйця / Фото sointheknow
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- дві скибки бекону;
- твердий сир;
- коричнева або чорна оливка.
Приготування
Розтопіть трохи вершкового масла або оливкової олії на сковороді з антипригарним покриттям. Згодом викладіть на неї яйце і перемістіть легенько у центр жовток, як на фото.
Тим часом готуйте бекон, як вам завгодно. Наріжте сир смужками для вусів кролика і використовуйте кінчики оливок для очей. Викладіть усе на тарілку так, як зображено на фото.