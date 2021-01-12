Вибір кольорової гами інтер'єру – це один з найважливіших етапів ремонту. Потрібно врахувати не лише модні тенденції, планування квартири, а й той факт, що деякі кольори можуть негативно позначитися на настрої чи навіть здоров'ї кожного мешканця.

Ідеї 24 розкажуть, як зробити так, щоб інтер'єр мав стильний вигляд, але при цьому не ніс ніякого негативу. Для цього вам лише потрібно уникати використання декількох кольорів.

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Чорний колір в інтер'єрі

Ми підсвідомо сприймаємо чорний колір як колір жалоби. Тому, логічно, що він буде нести негатив. Це може стати результатом появи нервових розладів. Звісно, чорні елементи декору можуть бути, але не робіть цей колір основним у дизайні.

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Червоний колір

Червоний колір сам по собі не має негативного впливу на людину. Але досить часто він викликає неприємні емоції через асоціацію з певними моментами в житті. Іноді навіть через багато років червоний колір може асоціюватися з чимось небезпечним та загрозливим. Будьте обережні під час використання цього кольору в інтер'єрі.

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Жовтий колір в інтер'єрі

Багато людей асоціює цей колір з сонцем. Але не все так просто. Багато жовтого кольору в інтер'єрі може "тиснути" на наш психологічний стан. Це може призвести до психічних розладів та появи галюцинацій. Особливо не рекомендується робити жовтими дитячі кімнати.

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Синій колір

Під час вибору кольору для кімнат точно визначайтеся з відтінком. Так, наприклад, "глибокий" синій колір інтер'єру може викликати втому, апатію і навіть депресію. Окрім цього, такий відтінок може негативно впливати на гормональний фон. Натомість блакитний колір більш заспокійливий, проте він може створювати відчуття байдужості до всього.

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Помаранчевий колір інтер'єру

Яскраві помаранчеві деталі в інтер'єрі виглядають дуже стильно та вишукано. Але якщо цей колір буде переважати в кімнаті, у вас можуть виникати часті мігрені, біль, а також загальна втома.

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