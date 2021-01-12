Выбор цветовой гаммы интерьера – это один из важнейших этапов ремонта. Нужно учесть не только модные тенденции, планировку квартиры, но и тот факт, что некоторые цвета могут негативно сказаться на настроении и даже здоровье каждого жителя.

Идеи 24 расскажут, как сделать так, чтобы интерьер имел стильный вид, но при этом не нес никакого негатива. Для этого вам лишь нужно избегать использования нескольких цветов.

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Черный цвет в интерьере

Мы подсознательно воспринимаем черный цвет как цвет траура. Поэтому, логично, что он будет нести негатив. Это может стать результатом появления нервных расстройств. Конечно, черные элементы декора могут быть, но не делайте этот цвет основным в дизайне.

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Красный цвет

Красный цвет сам по себе не имеет негативного влияния на человека. Но довольно часто он вызывает неприятные эмоции через ассоциацию с определенными моментами в жизни. Иногда даже через много лет красный цвет может ассоциироваться с чем-то опасным и угрожающим. Будьте осторожны при использовании этого цвета в интерьере.

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Желтый цвет в интерьере

Многие люди ассоциируют этот цвет с солнцем. Но не все так просто. Много желтого цвета в интерьере может "давить" на наше психологическое состояние. Это может привести к психическим расстройствам и появлению галлюцинаций. Особенно не рекомендуется делать желтыми детские комнаты.

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Синий цвет

При выборе цвета для комнат точно определяйтесь с оттенком. Так, например, "глубокий" синий цвет интерьера может вызвать усталость, апатию и даже депрессию. Кроме этого, такой оттенок может негативно влиять на гормональный фон. Голубой цвет более успокаивающий, однако он может создавать ощущение безразличия ко всему.

Фото srbu

Оранжевый цвет интерьера

Яркие оранжевые детали в интерьере смотрятся очень стильно и изысканно. Но если этот цвет будет преобладать в комнате, у вас могут возникать частые мигрени, головная боль, а также общая усталость.

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