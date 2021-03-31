Ці фото довели, що й холостяцькі квартири можуть бути стильними та затишними

19:19

Чоловіки руйнують усі стереотипи про холостяцькі барлоги! Виявляється, облаштувати квартиру стильно й функціонально цілком спроможні й ті, хто ще парубкує. Холостяки охоче діляться в мережі фотографіями своїх помешкань, хизуючись результатами ремонту чи перестановки.