Эти фото доказали, что и холостяцкие квартиры могут быть стильными и уютными
Мужчины разрушают все стереотипы о холостяцких берлогах! Оказывается, обустроить квартиру стильно и функционально вполне способны и те, кто еще не обзавелся семьей. Холостяки с удовольствием делятся в сети фотографиями своих интерьеров, хвастаясь результатами ремонта или перестановки.
Источник:обсуждения в редит
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