Мужчины разрушают все стереотипы о холостяцких берлогах! Оказывается, обустроить квартиру стильно и функционально вполне способны и те, кто еще не обзавелся семьей. Холостяки с удовольствием делятся в сети фотографиями своих интерьеров, хвастаясь результатами ремонта или перестановки.

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Фото reddit Квартира, обставленная мебелью середины прошлого века

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Фото reddit Обустройство квартиры мужчине обошлось в 1500 фунтов стерлингов

Фото reddit Владелец этой квартиры – 41-летний холостяк, который работает удаленно

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